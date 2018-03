640 de copii au fugit de acasă pe parcursul anului trecut, potrivit poliției

Circa 640 de copii au fugit de acasă din diverse motive pe parcursul anului trecut. Datele au fost făcute publice astăzi în cadrul unei conferinţe de presă de Șeful Direcției Generale Securitate Publică al Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian, în contextul Zilei internaţionale a copiilor străzii, comunică MOLDPRES.

Potrivit lui Maxian, numărul copiilor care abandonează domiciliul a scăzut în ultimii ani, însă rămâne o problemă stringentă cu care se confruntă Republica Moldova.

“În 2017 poliţiştii au înregistra 640 de cazuri de abandon a domiciliului de către minori, în mare parte aceştia au fugit din familii, iar peste 50 au fugit din case de tip familial sau instituţii rezidenţiale”, a spus Maxian.

El a specificat că cea mai mare parte a copiilor care fug de acasă sunt din familii social vulnerabile, însă s-a atestat şi un număr sporit de minori care provin din familii bine asigurate. “Mai mult de jumătate din numărul copiilor care au abandonat domiciliu sunt fete, fapt ce ne îngrijorează deoarece ele pot deveni mai uşor victime în diverse infracţiuni”, a adăugat Maxian.

Şeful de la Inspectoratului General de Poliție, a precizat că în cea mai mare parte din cazuri copii au fugit pentru prima dată de acasă, însă în peste 200 de cazuri minorii au fugit repetat fiind supăraţi pe regulile impuse şi lipsa de atenţie din partea părinţilor.

”Cele mai dese motive invocate de minorii care au abandonat domiciliul au fost lipsa comunicării în familie, situaţii de divorţ, recăsătorirea mamei sau a tatălui, conflicte, sărăcie şi concubinaj, abuzuri fizice si marginalizarea în instituţii, dorinţa de a fi independenţi şi dezacordul părinţilor faţă de relaţiile cu parteneri”.

Maxian a menţionat că în majoritatea cazurilor părinţii se adresează tardiv la poliţie pentru a-şi căuta copii, însă cu cât mai mult minorii se află în stradă cu atât mai greu este să îi reintegrezi în familii.

În fiecare an, pe 21 martie, în toată lumea se sărbătoreşte Ziua internaţională a copiilor străzii. Această zi a fost stabilită în 1998, prin rezoluţia Forumului Internaţional „Prietenii copiilor străzii”, desfăşurat la Varşovia. Instituirea unei astfel de zile a apărut ca un demers necesar pentru a readuce, an de an, în conştiinţa comunităţii internaţionale, responsabilitatea fiecărei naţiuni şi a fiecăruia dintre noi de a respecta şi promova drepturile fundamentale ale copiilor şi, mai ales, ale copiilor străzii.