(foto) Imaginea zilei: Încotro Moldova? Doi tineri s-au oprit și privesc cum mai mulți polițiști ajută un autocar blocat în zăpadă!

Condițiile meteo nefavorabile din ultimele zile au îngreunat circulația rutieră în Republica Moldova. Astfel, unele mijloace de transport s-au blocat pe străzi. Angajații Inspectoratului Național de Poliție (INI) au sărit în ajutor șoferilor blocați în zăpadă.



Cu părere de rău, nu aceeași atitudine au avut-o și unii civili.



„Bd. Grigore Vieru (Chisinau), doi tineri stau si se uita cum politistii incearca sa ajute in trafic un autobuz. Realizez ca in ziua de azi lipseste acea tendinta a oamenilor de a da o mână de ajutor! Stim doar sa cerem, dar sa oferim ceva nu suntem in stare #Omenie #Politistiladatorie”, a scris pe facebook autorul pozei.



Un internaut care a văzut postarea a comentat: „Pai, la pustanii ceii, le lipseste sapte ani de acasa”.



Telegraph.md amintește că asemenea cazuri s-a petrecut și în zilele precedente.