Tainele echinocțiului de primăvară

Echinocțiul de primăvară – momentul când, teoretic, ziua e egală cu noaptea – marchează, la multe popoare, începutul unui nou an sau debutul sezonului cald. Deși observat de mii de ani, fenomenul nu este nici azi ușor de înțeles.



Ce știm despre echinocțiu? Că vine din limba latină, aequus însemând „egal“, iar „nox“, „noapte“, adică, „nopți egale“. Momentul echinocțiului e definit ca punctul în care centrul Soarelui se intersectează cu o linie imaginară din cer, linie numită ecuator celest – practic, o proiecție a ecuatorului pământesc în spațiu. La momentul echinocțiului, o jumărate de planetă primește lumină, iar cealaltă este scăldată în întuneric. Tot atunci, durata zilei devine, practic, egală cu noaptea, peste tot pe glob. Fenomenul astronomic se produce de două ori pe an, la începutul primăverii și al toamnei, în cele două emisfere ale globului pământesc. După cum îi arată numele, echinocțiul de primăvară marchează sezonul în care vin rândunelele, și se produce în emisfera nordică (adică și în țara noastră) în luna martie – pe 19, 20 sau 21 martie, niciodată pe 22. Anul acesta, echinocțiul cade pe 20 martie.



Ziua e de fapt mai lungă ca noaptea

Așa cum învățăm din cărți, la echinocțiu ziua durează la fel de mult ca noaptea, adică fix 12 ore. Ei bine, lucrurile nu stau tocmai chiar așa. Dacă ai avea răbdarea să măsori timpul care se scurge între răsăritul și apusul soarelui la echinox, vei constata că ziua durează ceva mai mult de 12 ore, depășind deci durata nopții. De ce? Pentru că, dacă în calcule Soarele este considerat un punct luminos (se ia în considerare centrul lui), în realitate el este perceput ca o sferă. Când observăm un apus, spre exemplu, suntem de fapt cu ochii pe marginea discului solar, care mai rămâne puțin deasupra orizontului chiar și când centrul Soarelui a trecut deja sub orizont. Această diferență între mișcările reale ale astrului și percepția noastră prelungește durata zilei cu câteva minute.



Un mister care a inspirat omenirea

Echinoxul, în special cel de primăvară, este o dată de referință în numeroase calendare populare din lume. În calendarul persan, echinoxul vernal (din luna martie) marchează noul an, Nowruz. Paștele evreiesc are loc, în general, în prima zi cu lună plină, după echinoxul de primăvară din emisfera nordică. Calendarul liturgic romano-catolic calculează ziua de Paște ca fiind prima duminică după prima lună plină, care urmează echinocțiului de primăvară (biserica folosește data de 21 martie ca dată de referință pentru echinocțiu). Cum biserica romano-catolică folosește calendarul gregorian, în timp ce majoritatea bisericilor ortodoxe (pe stil vechi) folosesc calendarul iulian, data precisă a Paștelui diferă în cazul celor două religii. În calendarele est-asiatice tradiționale, echinocțiul vernal și autumnal marchează mijlocul primăverii și al toamnei, prilej de sărbătoare. Sărbătoarea recoltei este celebrată în Marea Britanie în duminica cu lună plină cea mai apropiată de echinocțiul din septembrie.



Echinocțiul pe planetă

Indiferent de emisfera în care trăim, e cunoscut faptul că oamenii celebrează, la echinocțiu, venirea primăverii și sfârșitul lipsurilor cauzate de iarnă. Egiptenii au construit Marele Sfinx, astfel încât acesta să stea cu fața spre răsărit, în ziua echinocțiului de primăvară. În Nordul extrem, echinocțiul vernal coincide cu începutul zilei polare, care va dura 6 luni. În mai multe țări arabe, Ziua Mamei e sărbătorită cu prilejul echinocțiului din martie. La noi, echinocțiul de primăvară simbolizează Începutul, prin excelență. E promisiunea că natura va rodi, dând viață. Este marcat de ritualuri de primenire și dă semnalul pentru începutul lucrărilor agricole de primăvară.



Ce este echiluxul

Din punct de vedere astronomic, se numește echilux momentul în care ziua e fix egală cu noaptea. Fenomenul se întâmplă cu câteva zile mai devreme sau mai târziu față de momentul echinocțiului, în funcție de anotimp și de emisferă.