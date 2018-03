5 obiceiuri care te îmbătrânesc

Îmbătrânirea este un proces inevitabil, dar pe care-l putem încetini sau accelera prin ceea ce facem în fiecare zi. Stilul de viață sănătos și sportul ne ajută să ne menținem starea generală de sănătate, însă multe dintre noi avem câteva obiceiuri care duc la apariția prematură a îmbătrânirii, și anume:



Lipsa somnului

Incapacitatea de a adormi sau insomnia pot accelera procesul de îmbătrânire. Poate că atunci când ești tânără nu simți efectele pe care le are lipsa somnului, dar pe măsură ce înaintezi în vârstă, corpul are nevoie de somn. Studiile recente arată că există o legătură între hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, creșterea în greutate, și chiar oboseala cronică resimțită de la o anumită vârstă. Recomandate sunt 8 ore de somn neîntrerupt.



Fumatul

Știm cu toții că fumatul cauzează cancer, dar nu toată lumea știe că te îmbătrânește. Deoarece fumatul reduce oxigenul la nivelul pielii și inhibă circulația sângelui, provoacă uscarea pielii. De asemenea, toxinele și radicalii liberi care sunt eliberați în organism conțin compuși nocivi care afectează producția de colagen a organismului și chiar descompun proteinele pielii, lucru care crește nivelul de stres oxidativ asupra celulelor și accelerează procesul de îmbătrânire a pielii.



Alcoolul

Un ficat sănătos este esențial pentru un tegument sănătos, deoarece este organul care elimină toxinele care pot afecta pielea. Consumul excesiv de alcool afectează ficatul și, ca urmare, toxinele se pot acumula în ficat și pot crește riscul de afecțiuni dermatologice, cum sunt rozaceea, acneea, ridurile, schimbarea culorii pielii.



Zahărul

Dieta bogată în alimente care conțin zahăr nu vor afecta doar greutatea, ci va crește riscul de acnee și riduri. Când mănânci zahăr, în organism are loc un proces numit glicare, unde zahărul din sânge se atașează de proteine, formând noi molecule denumite produse finale pentru glicozie avansată sau AGE pe scurt. Când se întâmplă acest lucru, AGE-urile interferează cu elastina și colagenul (proteinele pielii), ceea ce poate afecta fermitatea și elasticitatea tegumentului.



Stresul

Studiile au arătat că stresul cronic accelerează procesul de îmbătrânire. Stresul are efecte asupra duratei de viață a celulelor și le deteriorează. Ca rezultat, în corp sunt eliberate niveluri ridicate de cortizol. În plus, ridurile pot să provoace apariția prematură a ridurilor.