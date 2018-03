Ce spun astrele azi, 18 martie

Berbec

Activitatile domestice va vor merge de minune, pe tot parcursul zilei de astazi. Activitatile profesionale vor fi, din pacate, afectate de diverse piedici, care se datoreaza fie voua insiva, fie unor factori externi; colaborarile cu partenerii de munca nu vor fi foarte fructuoase. Daca factorii externi pot fi mai putin controlati, propria persoana este mai la indemana de coordonat, iar acest lucru ar trebui sa fie prioritar pe ziua de astazi. Manevrati lucrurile in asa fel incat sa faceti cat mai putin greseli care sa strice lucrurile; apelai la profesionisti avizati, mai ales daca este vorba de decizii care implica finante sau cu impact major pentru viitor.



Taur

Ziua poate parea promitatoare la primele ore ale diminetii, iar acest lucru va poate insufleti initial. Din pacate, potentialul de a deveni o zi de cosmar, pana la finalul sau, este foarte crescut, astfel incat si dispozitia voastra se poate schimba rapid. Trebuie doar sa aveti grija sa nu contribuiti voi insiva la inflamarea spiritelor, pentru a nu pune paie pe foc unui context si-asa extrem de inflamabil. Daca veti uza ceva mai mult de diplomatie si mai putin de impulsivitate, exista sanse sa va salvati cumva; oricum, aveti grija la managementul stresului, care poate fi un factor extrem de nociv, cu potential de a cauza probleme de sanatate.



Gemeni

Daca simti ca nevoile voastre nu sunt suficient satisfacute, faceti ceva in privinta asta! Stand cu mainile in san si plangandu-va, problemele voastre nu se vor rezolva. O buna comunicare cu cei din jur va poate ajuta in atingerea scopurilor, mai ales in plan personal. Munca istovitoare, pe acest fond psihic oarecum labil, va va face mai mult rau decat bine. O pauza in afara activitatilor cotidiene v-ar prinde foarte bine! Dezvoltarea profesionala nu va fi foarte sustinuta astazi, asa ca ar trebui sa va ganditi sa va concentrati eforturile in directii ceva mai productive, limitandu-va strict la indeplinirea obligatiilor ce va revin.



Rac

Ziua de astazi va fi plina de speranta. Va fi o zi in care veti putea privi spre viitor cu incredere si mult optimism. Folositi-va de aceasta zi pentru a face planuri pentru viitor. In plan profesional, este recomandabil sa incetiniti ritmul, astfel incat sa puteti observa corect toate aspectele care va intereseaza, pentru a lua decizii informate. Este un moment minunat pentru a participa la evenimente informale, pentru a va largi cercul de relatii sociale, la fel de importante pentru proiectele voastre de viitor. Discutiile trebuie moderate in mod constructiv, iar informatiile obtinute trebuie folosite la maximum potentialului pe care il ofera. Va fi obositor, insa rezultatele vor fi pe masura asteptarilor si eforturilor depuse!



Leu

Curtoazia va poate ajuta acolo unde alte metode pareau ca nu dau rezultatele asteptate. Nu va costa nimic sa va aratati politicosi, chiar si in situatii mai putin meritorii din acest punct de vedere; in anumite situatii, se cere sa fiti cat mai diplomati posibil. Ar putea fi un atribut remarcabil, care sa va aduca apreciere la un anumit moment, in care aveti nevoie de asa ceva. Si s-ar putea sa aveti si un castig destul de important de pe urma unei astfel de atitudini. Familia trebuie motivata sa raspunda pozitiv incercarilor voastre de "reforma"; daca veti sti cum sa-i stimulati pe membrii acesteia, raspunsul nu poate fi decat ceea ce asteptati.



Fecioara

Sustineti-va punctele de vedere cu argumente concrete si logice, nu batand cu pumnul in masa si facandu-va de ras in fata celor din jur, cu accese de nervi; nici nu va caracterizeaza o astfel de atitudine si nu veti face decat sa starnti dezgistul celor din jur. In acest fel, nu veti reusi decat sa va discreditati, ceea ce nu va fi deloc bine pentru viitorul vostru, profesional, mai ales. Si in viata personala, va fi nevoie de moderatie, pentru ca nu vi se vor accepta prea usor capriciile, mai ales daca veti exagera cu ele; uneori sobiretatea de care dati dovada, precum si intransigenta manifesta ar putea irita si chiar starni aversiuni.



Balanta

Este o zi favorabila din punct de vedere financiar, in sensul ca exista mari sanse de a primi un bonus sau o alta suma de bani la care nu v-ati fi asteptat pana la momentul respectiv. Vestea va va ridica moralul, dar va da ghes si tendintelor de a cheltui, ceea ce nu este un fapt tocmai favorabil; va trebui sa invatati sa mai si economisiti, pentru ca numai astfel veti avea realizari semnificative. Insa daca nu sunteti atenti, ati putea ramane fara mai multi bani decat suma castigata in plus. In plan personal, este de indicat sa va implicati mai mult in chestiunile care privesc relatia de cuplu; in acest domeniu, lucurile nu evolueaza din inertie. Se cere sa participati activ.



Scorpion

Daca veti sti cum sa manevrati lucrurile, astfel incat sa nu va manifestati agresiv, dar nici sa va lasati calcati in picioare, ziua de astazi poate fi o zi de succes pentru voi, indiferent ca vorbim de domeniul profesional sau de cel personal. Profitati de climatul emotional pozitiv al acestei zile minunate, pentru a va rezolva probleme legate de sentimente, de psihic, de trairile interioare, daca este cazul. Nu mizati deloc pe sentimentalisme, in rezolvarea chestiunilor emotionale, pentru ca demersul vostru nu va fi deloc sustinut de contextul astral; esecul va fi rasunator si cu potential demoralizator.



Sagetator

Astazi ar fi bine sa va rezervati un moment in care sa faceti ceva ce va place cu adevarat; hobby-urile ar putea avea mare trecere si char sanse de a se impune ca eventuale surse de venit, intr-un viitor mai mult sau mai putin apropiat. Mai ales daca se anunta o zi incordata, cu multe evenimente care mai de care mai solicitante, sfatul acesta este extrem de important; binenteles ca nu veti putea lasa obligatiile pe care vi le-ati asumat, insa daca va veti organiza asa cum trebui, ati putea gasi timp si pentru voi insiva. Pentru fiecare actiune a voastra trebuie sa va puneti la lucru creativitatea si inventivitatea. Ideile pe care le veti expune vor fi mult mai usor primite de cei vizati, daca sunt “frumos ambalate”.



Capricorn

Ziua de astazi ar fi bine sa o dedicati, in totalitate, daca se poate, partenerului de viata. Este o zi perfecta pentru a va consolida relatia, pentru a va marturisi, o data in plus, sentimentele pe care le aveti unul fata de celalalt; nu ar fi rau daca ati pune la punct un scenariu romantic, care sa insufleteasca atmosfera si sa trezeasca pasiunile. In plan profesional, nu trebuie sa fortati deloc lucrurile, pentru ca astazi, pur si simplu, nu este deloc ziua potrivita; daca va permiteti, puteti chiar sa luati o pauza de la munca, pentru a face ceea ce este cu-adevarat important la acest moment. Lasati pe un moment mai favorabil, proiectele de a va afirma in fata sefilor!



Varsator

Astazi ar fi bine sa va ascultati acea voce interioara care va spune ce nevoi ar trebui sa va indepliniti. Binenteles, nevoi nu inseamna mofturi sau extravagante. Orice pas facut in aceasta directie poate fi extrem de nociv. In plan profesional, se prea poate sa regratati ca nu v-ati ascultat instinctele si nu ati facut lucrurile asa cum ati crezut de cuviinta; va fi insa cam tarziu pentru regrete, asa ca puteti trece direct la actiune, pentru a reface totul asa cum trebuie. Finantele sunt destul de volatile pentru voi, pe intreg parcursul zilei; cheltuielile trebuie tinute, strict, sub control. Daca aveti probleme mai importante in acest domeniu, nu ezitati sa va adresati cuiva care detine expertiza necesara pentru a va indruma. Amatorii va pot face mai mult rau!



Pesti

Astazi norocul nu va va ocoli deloc. Dimpotriva, s-ar putea sa se aseze in fata voastra. Trebuie doar sa fiti foarte perspicace si sa prindeti momentul cel mai potrivit pentru a profita de el. Faceti-va curaj si riscati! Daca e vorba de dragoste, luati-va inima-n dinti si faceti pasul pe care tot ezitati sa-l faceti; ganditi-va ca potentialul partener nu va va astepta la infinit si ati putea pierde o ocazie importanta pentru viata voastra viitoare. Este un moment favorabil. Daca urmariti sa va afirmati in plan profesional, expuneti-va, insa intr-un mod ponderat si constructiv; deraierile de la normalitate nu vor face decat sa va strice imaginea, nicidecum sa o influenteze in mod pozitiv, chiar daca va ganditi ca ar fi bine sa mai iestit, din cand in cand, din tipare. Este important sa faceti alegerile potrivite, in aceasta directie.