Cât de mult de deshidratează cafeaua

A prepara sau a nu prepara, asta-i întrebarea. Probabil că așa ar fi început Shakespeare să explice dilema de a-și face o ceașcă de cafea dimineața. Beneficiile pe care le are cafeaua au fost analizate, infirmate, criticate.Însă unul dintre motivele pentru care cafeaua încă este un subiect studiat și analizat este faptul că băutura are un efect deshidratant asupra organismului. Tu ce crezi?



Cafeaua: benefică sau nu?

Cafeaua a fost prezentată în ultima perioadă băutura care ne deshidratează. Fie că o bei dimineața acasă, la birou sau în oraș după-amiaza, mulți ne bazăm pe cafea ca sursa noastră de energie. Cafeaua este cunoscută pentru beneficiile pe care le are asupra creierului, însă se spune că prin consumul excesiv de cafea crește fluxul de sânge către rinichi, inhibând astfel absorbția sodiului, ceea ce face cafeaua un diuretic.

Efectul diuretic pe care-l are cafeaua provoacă creșterea producției de urină. Din moment ce ai nevoie mai des la toaletă, există și mai multă eliminare de sodiu și apă. Când piezi sodiu și apă în cantități mai mari, devii deshidratată. Pentru a evita pierderea substanțelor nutritive, soluția este să combini cafeaua cu o dietă sănătoasă.



Legătura dintre consumul de cafea și deshidratare

Nutriționistul consultant Dr. Rupali Dutta explică: "Cafeaua este un diuretic natural. Având prea multă cafea și combinarea ei cu alimente nesănătoase poate duce la deshidratare. În plus, consumul exceasiv de cafea provoacă deshidratarea și creșterea nivelului de aciditate, iar cu cât aciditatea din stomac este mai mare, mai deshidratată ești. De asemenea, vitaminele și mineralele solubile în apă sunt eliminate din organism din cauza deshidratării. Iar când procesul de hidratare al corpului nu are loc, te confrunți și cu balonare.”

Trebuie specificat faptul că deshidratarea apare numai în cazul în care sunt băute mai mult de trei cești de cafea pe zi. Însă aici intervin și alți factor, iar modul în care funcționează organismul și prezența problemelor digestive sunt unele dintre ele. În schimb, în cazul persoanelor la care aportul de cafea este moderat poate să nu se înregistreze nicio schimbare la nivelul corpului.



Deshidratarea este provocată numai de consumul de cafea?

Problema deshidratării nu este numai la cafea, ci și ceaiul – cauza este cofeina. Și consumul excesiv de ceai poate avea un impact la fel de mare asupra organismului. Cafeaua a fost asociată cu o varietate de efecte pozitive, cum sunt creșterea abilităților mentale și cognitive, gestionarea nivelurilor de colesterol și reducerea riscului de diabet. Prin urmare, recomandat este să nu exagerezi cu cafea. Un pic de moderație este tot ce ai nevoie pentru menținerea sănătății generale.