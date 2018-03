Un fost spion KGB susține că are „lista neagră a lui Vladimir Putin”

Un fost spion care a dezertat din Rusia în Marea Britanie susține că a ajuns „un cadavru ambulant” după ce ar fi fost otrăvit la fel ca Sergei Skripal. Boris Karpichkov a făcut publice mai multe nume despre care susține că se află pe „lista neagră” a lui Vladimir Putin, relatează Mirror.

Fostul spion al KGB-ului spune că a fost victima a două atacuri chimice în noiembrie 2006, în aceeași săptămână în care dezertorul Alexander Litvinenko a fost otrăvit cu Poloniu-210 turnat într-o ceașcă de ceai și a murit la spital, câteva zile mai târziu.

Boris Karpichkov a fugit în Noua Zeelandă, după ce a fot avertizat de serviciul de inteligență britanic MI5 că un atac asupra lui este iminent.

„Un cerșetor de pe stradă s-a apropiat de mine și mi-a pulverizat în față o substanță. Am simțit cum pământul începe să se învârtă cu mine și am avut simptome asemănătoare cu cele de gripă. În câteva luni am slăbit peste 30 de kilograme și mi-a căzut tot părul de pe corp. Eram un cadavru ambulant”, susține acesta.

Dosarul medical al lui Karpichkov arată că medicii au suspectat că acesta ar fi fost otrăvit, dar nu au reușit să dovedească acest lucru.

În martie 2007, Karpichkov a ajuns din nou în stare gravă la spital, după ce covorul din locuința acestuia a fost stropită cu o substanță toxică. Testele toxicologice din Noua Zeelandă și Marea Britanie nu au reușit însă să identifice substanța.

După otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal cu o neurotoxină, Karpichkov a declarat că a primit luna trecută un avertisment din partea unui contact al său de la FSB, serviciul rus de inteligență, care îi spunea să aibă grijă pentru că țigările electronice pe care le fumează ar putea conține un gaz neurotoxic.

„Mi-a spus că o să pățesc ceva rău. Acum am 59 de ani, dar nu sunt prea optimist că voi apuca să împlinesc 60”, a declarat acesta.

Karpichkov susține că a devenit ținta Rusiei după ce a făcut publice numele mai multor agenți FSB pe site-ul leton Kompromat.

El a făcut publică inclusiv o listă cu numele unor foști agenți pe care guvernul de la Kremlin vrea să îi elimine:

Oleg Gordievski, 79 de ani, un agent dublu care a colaborat cu Marea Britanie în timpul Războiului Rece și care a fost fugit din Rusia în 1985.





Bill Browdier, 53 de ani, un cetățean britanic născut în SUA, care are interdicție de a intra în Rusia pentru o fraudă.

Igor Sutyagin, 53 de ani, un specialist rus în armament nuclear, acuzat de spionaj pentru Marea Britanie. El este unul dintre spionii schimbați de Marea Britanie cu Rusia, odată cu Skripal, în 2010.

Yuri Shvets, 65 de ani, fost spion al KGB, care a dezertat în SUA în 1994 și un martor-cheie în asasinarea lui Litvinenko.

Christopher Steele, 53 de ani, fost ofițer al MI6, care a suținut că spionii ruși au o filmare cu Donald Trump în compania unor prostituate din Rusia.

Vladimir Rezun, 70 de ani, căptan al inteligenței militare sovietice, care a dezertat în Marea Britanie în 1978.

Karpichkov, născut în Letonia, a fost recrutat de KGB în urmă cu 35 de ani, pe vremea când avea doar 24 de ani. El a fost specializat în contraspionaj, însă a început să lucreze apoi ca agent dublu, spionând Rusia pentru CIA și Franța.