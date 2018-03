Judecătorul Curții Constituționale, Victoria Iftodi, propusă de PDM pentru preluarea funcției de ministru al Justiției

Judecătorul Curții Constituționale Victoria Iftodi este candidatura înaintată de Partidul Democrat pentru funcție de ministru al Justiției. Anunțul a fost făcut de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, după ce o decizie în acest sens a fost luată în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii.



”Am discutat în ședința noastră și despre demisia domnului Alexandru Tănase din funcția de ministru al Justiției, în urma unei campanii de intimidare pornite împotriva sa. Am luat act de această demisie, regretăm plecarea dumnealui din funcție, dar îi respectăm decizia. Am văzut că acest subiect a provocat tot felul de speculații, totodată înțelegem că este un an electoral și unii, în lipsă de teme, se agață de orice pentru a se face remarcați”, a declarat Vlad Plahotniuc, în cadrului unui briefing.



Victoria Iftodi are 49 de ani și este jurist de meserie. A mai deținut funcția de ministru al Justiției în perioada 2004-2006. Ulterior, până în 2010, a exercitat funcția de Ambasador al Republicii Moldova în Franța și Algeria. Din mai 2017 deține funcția de judecător al Curții Constituționale.