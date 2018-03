CEC a respins organizarea referendumului de anulare a votului mixt

Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului de anulare a votului mixt. Președintele CEC, Alina Russu, a explicat decizia instituției prin faptul că intenția grupului contravine legislației și precizărilor Curții Constituționale, care prevede că un referendum legislativ poate fi inițiat doar de către Parlament.



Magistrații Curții au constatat că Parlamentul este singurul organ reprezentativ suprem și unica autoritate abilitată cu dreptul de a iniția un plebiscit de modificare a legislației. CEC a solicitat și opinia Legislativului în acest sens, iar Comisia juridică pentru numiri și imunități a precizat, cu referire tot la autoritatea Curții Constituționale, că doar Parlamentul are dreptul de a reglementa prin lege organică sistemul electoral.



De asemenea, conform bunelor practici de organizare a procesului electoral, recomandate de Comisia de la Veneția, modificarea legislației electorale nu poate fi făcută la mai puțin de un an până la alegeri. Asta în condițiile în care alegerile parlamentare trebuie să fie organizate la sfârșitul anului curent.



Pe durata ședinței, reprezentanții grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului anti-mixt au avut un comportament agresiv și ofensator. Aceștia au fost somați în repetate rânduri de președintele, dar și alți membri ai CEC să dea dovadă de un comportament civilizat.



Mai mult, unul dintre membrii grupului, Valeriu Pașa, a încercat să intimideze membrii Comisiei. ”Noi am vrut cu binișorul. Asta a fost ultima linie. Cetățenii supărați ar putea să nu vină la CEC, s-ar putea să vină la voi acasă”, a spus Pașa.