Ce spun astrele azi, 11 martie

Berbec

Viata de familie va inregistra o zi linistita, mai cu seama daca veti incerca sa va gasiti refugiu in mijlocul ei, petrecand timp de calitate cu cei dragi. S-ar putea sa aveti parte de ceva incidente – o defectiune a masinii, o neintelegere cu vreun coleg de serviciu, imposibilitatea de a gasi solutii problemei pentru care v-ati deplasat. Trebuie sa va pregatiti psihic sa treceti si prin asa ceva. Cei ce activeaza in business, este posibil sa fie mai favorizati decat alte categorii profesionale; sansa va poate surade cand va asteptati mai putin, aducandu-va castiguri peste ceea ce ati prognozat. Colaborarile pe termen lung trebuie, insa, atent analizate si acceptate doar daca sunt profitabile; altfel, nu merita efortul.



Taur

Climatul profesional nu este foarte propice pentru demararea unor mari proiecte, insa unele mici ar putea avea succes, mai ales in domeniul artistic, psihologic si social. Barbatii nu ar fi foarte avantajati de parteneriate profesionale cu femei, incheiate pe parcursul acestei zile; acest lucru nu trebuie, insa sa va transforme in misogini. Pur si simplu, astazi trebuie sa fiti mai diplomati ca de obicei si sa amanati astfel de parteneriate pentru momentele mai favorabile. Seara, astrele va ofera conditii propice pentru a va rezolva problemele personale care v-au distras toata ziua, doar daca mizati pe diplomatie si flexibilitate; discutiile in contradictoriu cu partenerul de cuplu pot inrautati foarte mult situatia.



Gemeni

Schimbul de pareri cu cei din jur poate fi foarte folositor, putand fi o sursa importanta de informare in legatura cu anumite chestiuni in care sunteti direct interesati. Nu subestimati niciodata valoarea unei informati care poate face diferenta intre succes si esec. Si in familie, comunicarea va fi foarte importanta, pentru a aplana unele mici neintelegeri aparute si pentru a evita amplificarea acestora sau transformarea in situatii conflictuale cu potential degenerativ. Fiti toleranti si rabdatori cu juniorii, care au nevoie sa va simta alaturi de ei, mai ales daca se confrunta cu unele probleme specifice varstei lor; cu rabdare si tact, problemele se pot solutiona foarte usor.



Rac

Este foarte recomandabil sa apreciati fiecare situatie la justa sa valoare, cu obiectivitate, pentru ca deciziile pe care le veti adopta sa fie cele mai potrivite pentru situatia data. Nu porniti niciodata de la idei preconcepute, care pot reprezenta o frana serioasa in calea evolutiei voastre ascendente; stereotipurile pot sa va impiedice sa avansati in directia pe care doriti sa o urmati, asa ca mai bine scapati de ele. Dupa amiaza, odata cu iesirea din sfera negativa a potentialelor pericole ce si-ar fi putut arata efectele negative, optimismul va creste si veti vedea mult mai clar caile de urmat in continuare.



Leu

Daca veti face schimbari prea dramatice de look sau de garderoba, s-ar putea sa socati pe cei din jur, iar acest lucru poate avea, in functie de alegerile pe care le veti face, consecinte pozitive sau negative; trebuie sa va pastrati in ton cu mediul, cu ambientul in care evoluati, pentru a va incadra asa cum trebuie. Veti depinde de aprecierile celor din jur, asa ca trebuie sa va straduiti sa fiti pe aceeasi lungime de unda - in sens traditional sau modern. Problemele nu va vor ocoli, mai ales in prima parte a zilei. La finalul zilei, veti fi insa, fericiti, ca ati reusit sa rezolvati cu bine majoritatea problemelor care vi s-au pus in fata astazi si ca, in general, ati obtinut rezultatele la care va asteptati.



Fecioara

Alimentati-va bine si sanatos, pentru ca entuziasmul de la inceputul zilei s-ar putea sa va faca sa uitati de reguli elementare de igiena a alimentatiei si odihnei, iar spre seara ar putea sa vi se faca rau; orice exces are darul de a-si pune amprenta, in mod negativ, asupra voastra, pe parcursul acestei zile. In general, trebuie sa va asteptati la o zi intensa, cu multiple desfasurari de evenimente, de o complexitate destul de mare, care va va solicita din plin atat prezenta, cat si competentele si abilitatile. Organizati-va asa cum trebuie pentru ca energia sa va ajunga intreaga zi; inclusiv spre seara veti avea



Balanta

Daca iesiti la shopping, aveti grija sa nu va lasati prada impulsurilor de a cheltui prea mult. Evident ca exista multe lucruri care va plac sau care v-ar trebui, insa este absolut necesar sa va incadrati in niste limite rezonabile de buget. Implicati-va in familie mai mult ca de obicei, pentru ca sprijinul celor dragi va fi pilonul de rezistenta, factorul care va va sprijini pentru a va reface echilibrul interior afectat. Planul social este favorizat astazi; puteti promova, cu succes, diverse intruniri, actiuni caritabile, intalniri informale. Acestea va vor aduce castiguri in materie de informatii si contacte sociale. In relatiile cu partenerul de viata trebuie sa mizati pe o comunicare clara, care sa nu lase loc la neitelegeri.



Scorpion

Nu este insa bine sa folositi eschiva ca modalitate de a evita confruntarea cu situatia de fapt. Cu siguranta, cea mai buna solutie ar fi sa infruntati ceea ce se intampla si sa incercati, cu multa luciditate, sa rezolvati tot ceea ce poate fi rezolvat. Avand in vedere ca, de multe ori, aveti tendinta de a actiona subversiv, departe de privirile altora, asa cum va si place sa-i observati pe cei din jur, trebuie sa va asteptati si la niste recatii adverse la acest tip de comportament. Cu cat veti aprecia mai mult ceea ce aveti in jur, persoanele care va sprijina si imprejurarile favorabile care vi se ofera, cu atat ziua va trece cu mai mult castig pentru voi.



Sagetator

Chiar daca vi se pare ca ansamblul este mai important, astrele spun ca atentia trebuie indreptata spre acele lucruri care par nesemnificative, dar care, luate impreuna, pot face diferenta. Acordati o mai mare atentie detaliilor, care se pot dovedi salvatoare, in unele situatii; nu ignorati evidentele, oricat de minora ar parea. In a doua parte a zilei, faceti-va timp pentru a-l petrece cu familia, cu persoane dragi voua; incercati sa sporti coeziunea in cercul familial, sa strangeti legaturile cu apropiatii, cu persoanele dragi voua. La finalul zilei, bateriile vor fi incarcate si veti fi pregatiti pentru a face fata unor noi provocari.



Capricorn

Familia trebuie sa fie pe primul loc, indiferent de problemele pe care le le aveti in plan profesional. Va trebui sa va implicati activ, mai ales daca sunteti solicitati in acest sens de unul sau unii dintre membrii familiei. Este bine sa fiti prudenti, atunci cand este vorba sa stabiliti parteneriate financiare sau sa initiati intreprinderi financiare care presuspun riscuri. Evitati, din toate puterile, speculatiile financiare. Daca doriti sa faceti o schimbare in viata voastra, sa porniti pe un drum nou, trebuie sa fiti foarte bine informati si, binenteles, cat mai siguri ca asta este ceea ce va doriti. A face incercari orbeste nu este o decizie inteleapta.



Varsator

Daca simtiti ca lucrurile tind sa se tensioneze, poate nu ar fi rau ca, in masura posibilitatilor, sa va evaporati din peisaj si sa va cautati refugiu intr-un loc in care sa va puteti aduna mai usor gandurile si fortele. Relaxarea si distantarea de focarul problemelor va poate ajuta sa luati decizii mai obiective. S-ar putea sa apara o serie de situatii confuze, care sa va puna oarecum in incurcatura, dar se vor rezolva cu bine pana la finalul zilei. Pastrati-va obiectivitatea in privinta investitiilor financiare si nu va aruncati in proiecte riscante in acest domeniu. Orice decizie luata in acest sens astazi va fi sortita esecului.



Pesti

Astazi este o zi favorabila, din punctul de vedere al relationarii, dar si al castigurilor. Poate fi vorba despre largirea cercului de contacte in planul afacerilor, contacte care va pot aduce profit semnificativ pe viitor. Orice bonus este binevenit si este un plus, un adaos, indiferent de forma in care se prezinta. Pe langa acest avantaj, veti avea sansa de a obtine si noi cunostinte profesionale, veti dobandi noi abilitati care va vor ajuta sa gasiti solutii mai eficiente proiectelor pe care le aveti de finalizat. Este un moment potrivit pentru a va inscrie la cursuri de perfectionare, care sa va ofere un plus de informatie in domeniul profesional in care activati.