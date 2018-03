Oamenii lui Usatîi o critică pe Maia Sandu pentru că nu îl susține pe Năstase

Susținătorii lui Renato Usatîi și ai partidului său au intensificat atacurile asupra Maiei Sandu, după că liderul PPDA, Andrei Năstase, și-a înaintat candidatura la funcția de primar al capitalei. Dacă până în prezent Renato Usatîi arunca câte o frază mai tăioasă către lidera PAS, în prezent s-au activizat și alți fruntași ai partidului, scrie politics.md .



Recent, unul din activiștii „Partidului Nostru” (PN) a publicat pe rețelele de socializare un colaj menit să o ia în derâdere pe Maia Sandu. A fost folosită o secvență video dintr-unul din episoadele renumitei colecții de filme sovietice despre „Șurik”. În colaj, Maia Sandu este ilustrată drept politicianul care e gata și vrea să ocupe orice post de conducere, indiferent de instituție, și nu-i lasă pe alții să vină în locul ei.



„Strategii de la PAS sunt într-o criză de creație: COFFEE-BREAK-urile lor nu "nasc" nimic decât ceea că la guvernare trebuie să vină oameni cinstiți și onești, care ne vor instala camere de luat vederi și JPS-uri peste tot. Guvernarea se va exercita de oameni aleși pe principii meritocratice iar cine merită va hotărî Maia Sandu cu deștepții din echipa sa...”, a comentat secvența activistul „Partidului Nostru”.



Cu doar câteva zile mai devreme, vicepreședintele ”Partidului Nostru” Dumitru Ciubașenco a criticat-o dur pe Maia Sandu pe Facebook. Acesta susține că lidera PAS este o persoană sintetică, ruptă de realitățile din Moldova și se consideră superioară tuturor politicienilor din țară.



„Este amuzant să urmărim discuția, care are loc între partidul PAS al Maiei Sandu și Platforma „DA” a lui Andrei Năstase cu privire la nominalizarea unui candidat pentru funcția de primar general de Chișinău. După ce „DA”, sub presiunea PAS, a acceptat să indice în protocolul de colaborare prevederea că în niciun caz nu va există o colaborare cu „Partidul Nostru”, acum PPDA s-a pomenit sub papucul PAS, scrie politics.md .



Acum, PPDA încearcă să iasă de sub acest papuc și să-și recapete identitatea pierdută. Din păcate, noi am pierdut un bun partener de proteste împotriva regimului oligarhic”, spune Ciubașenco pe pagina sa de Facebook.



Atacurile tot mai active și agresive ale „Partidului Nostru” asupra Maiei Sandu au fost sesizate și de analiștii politici. „În efortul lui de a reprezenta nu doar PPDA, ci și PAS-ul, Năstase i-a atras de partea sa pe liderii „Partidului Nostru”, pârând-o pe Maia Sandu că se opune colaborării celor două partide cu PN”, scrie editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.