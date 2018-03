Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană: Cererea Chişinăului de retragere a trupelor militare ruse din Transnistria „e desprinsă de realitate”

Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, a declarat că cererea Chişinăului de retragere a trupelor militare ruse din Transnistria „e desprinsă de realitate”.



Frattini a făcut această declarație recent, la un post de televiziune din Federația Rusă, după ce a ținut o prelegere la Academia Diplomatică de la Moscova și s-a întâlnit cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.



„Aceste abordări sunt rupte de realitate. Nu e justificat în niciun fel să discutăm acum despre prezența militară rusă, până când nu vom soluționa pachetul de probleme, care include și alte momente importante. (…) Eu cred că Președinția OSCE deținută de Italia și-a trasat obiective mai importante în care să obținem rezultate concrete. (…) O să aduc câteva exemple: suntem foarte aproape să ajungem la un acord privind oferirea numerelor neutre pentru vehiculele transnistrene, ca mijloacele de transport să aibă acces în traficul rutier internațional”, a spus Frattini la „Rossya Today”.



Drept răspuns, președintele Asociației de Politică Externă (APE) de la Chișinău, Victor Chirilă, i-a trimis reprezentantului special al OSCE pentru Transnistria o scrisoare publică, în care îi adresează mai multe întrebări oficialului european vizavi situația din regiune.



Astfel, Franco Frattini este întrebat dacă știe că CtEDO a declarat Federația Rusă drept stat agresor în raport cu R. Moldova, că în timp ce separatiștii se plimbă liber pe malul drept al Nistrului, oficialii de la Chișinău sunt interziși în Transnistria, că în regiunea transnistreană sunt încălcate drepturile omului, că agenții economici din stânga Nistrului, înregistrați la Chișinău, efectuează comerț cu UE etc.



„Domnule Frattini, problema transnistreană este politizată nu de moldoveni, ci de Rusia, care a creat și susține prin toate mijloacele acest conflict ca pârghie asupra țării noastre. De aceea, Moldova are nevoie, mai mult ca niciodată, de mediatori imparțiali și echitabili”, îi transmite Chirilă lui Frattini.



Ministrul Justiției de la Chișinău, Alexandru Tănase, a apreciat scrisoarea lui Victor Chirilă adresată lui Franco Frattini: „Bine punctat. Somnul raţiunii produce monştri. Dacă în urmă cu două decenii comunitatea internaţională ar fi fost fermă şi ar fi răspuns în mod adecvat la agresiunea militară a Rusiei împotriva Republicii Moldova, sunt sigur că agresiunea împotriva Georgiei şi Ucrainei nu s-ar fi întâmplat”.



Vedeți mai jos scrisoarea pe care președintele APE, Victor Chirilă, i-a adresat-o reprezentantului special al OSCE pentru Transnistria, Franco Frattini:



„Dragă domnule Frattini, cunoașteți asta?



Dragă domnule Franco Frattini, știți că, în conformitate cu Summitul OSCE de la Istanbul (1999), Federația Rusă trebuie să-și retragă trupele din R. Moldova într-o manieră timpurie, ordonată și completă, fără condiții prealabile politice? Din câte știm, aceasta continuă să fie poziția oficială a Uniunii Europene și a Italiei. Sau poate că Italia și-a schimbat părerea?



Știți că numai Federația Rusă consideră că retragerea trupelor sale de pe teritoriul Republicii Moldova este IREALISTĂ și face tot posibilul pentru a-și condiționa retragerea pe calea soluționării politice?



Știți că așa-numita „bunăstare a transnistrenilor” finanțată de Federația Rusă, în special prin gaze gratuite, costă Republica Moldova peste 6 miliarde de dolari în gaze la „Gazprom”? Sunt sigur că știți că 6 miliarde de dolari sunt egale cu două bugete anuale ale Moldovei.



Știți că așa-numitele simboluri ale statului transnistrean pe care Rusia și OSCE încearcă să le legalizeze prin recunoașterea de către R. Moldova a plăcuțelor de înmatriculare a mașinilor transnistrene reprezintă ocupația sovietică a Republicii Moldova, care a organizat foametea (1946 – 1947), deportările în Siberia a sute de mii de moldoveni/români, a anihilat elita culturală și politică moldo-română din anii 1940 și 1950, a implementat o politică de deznaționalizare?



Știți că acceptarea acestor simboluri transnistrene ar fi împotriva principiilor Declarației de independență a Republicii Moldova?



Știți că legalizarea acestor simboluri transnistrene ar fi o ofensă scandaloasă pentru toți moldovenii care au crescut, s-au luptat și au murit pentru independența Moldovei?



Știți că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei a stabilit clar și fără echivoc statutul Federației Ruse ca stat agresiv în raport cu Republica Moldova?



Știți că CtEDO a stabilit că Federația Rusă a contribuit atât din punct de vedere militar, cât și politic la crearea unui regim separatist în regiunea Transnistriei, care face parte din teritoriul Republicii Moldova? Ați văzut „Cazul Ilașcu și alții contra Moldovei”, care are o valoare enormă din perspectiva consecințelor pe care le produce în dreptul internațional?



Știți că drepturile omului cetățenilor moldoveni care trăiesc în regiunea transnistreană sunt abuzate sistematic de către separatiștii coordonați de Rusia?



Știți că CtEDO de la Strasbourg a indicat ca fiind responsabilitatea Rusiei pentru acele încălcări ale drepturilor omului? Din nefericire, OSCE acordă o atenție insuficientă încălcării drepturilor omului.



Știți că majoritatea persoanelor care trăiesc în Transnistria, peste 315 mii de persoane, inclusiv așa-zișii oficiali de acolo, au pașapoarte moldovenești și, evident, se pot mișca liber oriunde doresc?



Știți că peste o mie de întreprinderi transnistrene înregistrate oficial de către autoritățile constituționale moldovenești tranzacționează liber cu Uniunea Europeană?



Știți că pe malul stâng și drept ale râului Nistru trăiesc aceiași moldoveni, ruși și ucraineni și, prin urmare, este ridicol să vorbim despre o identitate unică transnistreană? Apropo, numărul total de ucraineni și ruși care trăiesc pe teritoriul controlat de autoritățile moldovenești este mai mare decât cel al ucrainenilor și rușilor care trăiesc în regiunea transnistreană controlată de separatiști.



Știți că separatiștii transnistreni se pot mișca liber pe teritoriul Moldovei, în timp ce ei au interzis oficialilor și politicienilor moldoveni să intre liber în regiunea transnistreană? Este această chestiune inclusă pe agenda dvs. ca reprezentant special al Președinției OSCE?



Știți că mii de tineri din Transnistria studiază în universități și colegii moldovenești și, prin urmare, își pot continua studiile în țările UE, dacă doresc și au aptitudinile necesare? După cum vedem, regiunea transnistreană este departe de a fi o regiune apropiată, deoarece Rusia a convins unii oficiali europeni.



Știți că, în 2005, R. Moldova a oferit regiunii transnistrene o mare autonomie cu simbolurile, parlamentul, guvernul, sistemul juridic local, cu dreptul de a dezvolta relații economice externe și legături culturale și umanitare etc. Da, Republica Moldova a pus în mod legitim o condiție-cheie care nu îi place deloc Rusiei: regiunea transnistreană trebuie demilitarizată și democratizată, altfel statul moldovenesc și politicile sale de democratizare și integrare europeană vor fi victime ale autoritarismului rus și ale politicii revizioniste.



Probabil credeți că moldovenii sunt prea obsedați de geopolitică. Știți că același lucru ni-l spun și oficialii ruși, dar și mulți experți și analiști care vin de la Moscova pentru a ne învăța cum să fim „constructivi” … Nu voi polemiza cu Dvs. și chiar mai puțin cu rușii vizavi de această chestiune. Am doar o întrebare simplă pentru dvs.: Spuneți-ne, vă rugăm, să fim sau nu îngrijorați de politica revizionistă a Rusiei după ce ne-a atacat în 1992, a invadat Georgia în 2008, a invadat Ucraina și a anexat Crimeea în 2014 și a ocupat Donbas și Lugansk?



Problema transnistreană este o problemă de supraviețuire pentru statul fragil R. Moldova. Întrebarea-cheie nu este aceea de a recupera teritoriul pierdut, ci, mai presus de toate, de a-și recupera viitorul, dreptul nostru de a ne alege liber destinul, angajamentul nostru de a construi un stat democratic și european.



Și, în cele din urmă, domnule Frattini, problema transnistreană este politizată nu de moldoveni, ci de Rusia, care a creat și susține prin toate mijloacele acest conflict ca pârghie asupra țării noastre. De aceea, Moldova are nevoie, mai mult ca niciodată, de mediatori imparțiali și echitabili”.