Mai mulți analiști comentează anunțul făcut astăzi de Plahotniuc și decizia PDM. Vezi ce cred despre reacția opoziției la propunerea democraților

Unii formatori de opinie consideră că anunțul PDM privind spijinirea unui candidat comun al forțelor pro-europene la alegerile pentru Primăria Chișinău a fost făcut din două considerente: pe de o parte, e metoda strategică a democraților de a nu se ancora într-un exercițiu electoral în care nu au nicio șansă; pe de alta: pun în șah partidele de opoziție și capacitatea lor de a se comporta matur în fața unei astfel de oferte. Totodată, analiștii se declară sceptici că identificarea unui candidat comun va da rezultate și iau în calcul opțiunea unor candidați-surpriză, care să fie mai puțin afiliați politic. Reporterii Deschide.MD au discutat cu câțiva dintre ei.



Petru Bogatu: PD a făcut un anunț previzibil din mai multe puncte de vedere:



1. Din punct de vedere al imagini: pentru că opoziția extraparlamentară, mă refer la Maia Sandu și alte partide contestă calitatea de partid autentic proeuropean a partidului de guvernământ. De aceea zic că era un gest previzibil, unul generos. PD întinde o mână celorlalte formațiuni și crează impresia că este dispus să se solidarizeze și să-și subordoneze propriile interese de partid în numele victoriei pentru un candidat de dreapta.



2. Sub aspect practic, pragmatic, gestul tot era previzibil. PD niciodată nu s-a prezentat la alegerile din Chișinău. Cel mai bun rezultat l-a obținut Vlad Filat în 2007, când a luat circa 8%, dar Filat, la timpul respectiv, a fost un candidat puternic, peste valoarea de atunci a PD și a tras partidul în sus, aceea fiind excepția care întărește regula. Chiar dacă PD este la guvernare acum, ei înțeleg că ar putea avea probleme, dacă se vor antrena cu un candidat propriu.



Părerea mea este că PD înclină să se nu se antreneze cu un candidat propriu, sau cu un candidat care ar avea pe față culoarea Partidului Democrat și, în cazul în care Maia Sandu va proceda exact ca în alegerile prezidențiale, PD va avea un atu sub aspectul imaginii; pentru că va putea arăta cu degetul spre aceste partide, reproşându-le incapapcitatea de a se solidariza și de a valorifica un astfel de mesaj. Desigur, vor aminti și înfrângerea Maiei Sandu în alegerile prezidențiale urmare a unei astfel de atitudini. Cred că acesta a fost calculul.



Trebuie să luăm în calcul că s-ar putea să apară surprize, candidați independenți și altele.... Situația rămâne încă destul de complicată.



Alexandru Solcan: Identificarea candidatului comun este o misiune imposibilă



Propunerea care vine din parte PDM este una firească, care se încadrează într-o concurență electorală. Sunt analizate sondajele și este o propunere realistă, pentru că în Chișinău, de fiecare dată, s-a votat la limită și s-a mers pe dimensiunea geopolitică. Din acest punct de vedere, propunerea este una rezonabilă. Acum, cât poate să fie identificat un candidat comun, dacă partidele pro-europene își văd fiecare acest parcurs pro-european diferit? Unii se dau aproape mai catolici decât Papa de la Roma și consideră că trebuie mai întâi de pus la punct corupția și mai apoi vectorul pro-european, alții zic trebuie să facem acest lucru gradual și să rezolvăm problemele pe parcurs. Cum vedem, dreapta noastră este diferită.



De puține ori vedem arta posibilului. Sincer, eu sunt puțin sceptic ca să fie identificat un candidat comun pentru că principalele partide pro-europene sunt PD, PAS, PPDA. Ar fi extraordinar să existe o alianță a partidelor pro-europene pentru că ar fi un preludiu pentru alegerile parlamentare. Este un vis care, din păcate, are toate șansele să rămână un vis.



Eu văd viitorul primar al Chișinăului pe cel care va fi nevoit să ia voturi și de pe eșchierul de stânga și cel de dreapta, un candidat care ar veni cu un mesaj mai conciliant, care ar încerca să se axeze pe niște probleme tehnice, pragmatice, ale locuitorilor din Capitală. Nu cred că vreunul dintre aceste partide importante va merge la discuții cu Partidul Democrat. Spun acest lucru pentru că am fost martori la discursurile din ultima perioadă. Identificarea candidatului comun este o misiune imposibilă, deși ar fi un miracol plăcut dacă se va întâmpla acest lucru.



Victor Juc: Mesajul geopolitic pentru CHIŞINĂUIENI este deja unul răsuflat şi nu va conta practic de loc



Este un mesaj care spune că se dorește promovarea și păstrarea parcursului european, o inițiativă care se include în logica Partidului Democrat, dar șansele unui candidat comun sunt aproape zero. Prin urmare această inițiativă nu schimbă retorica acestor alegeri dacă am compara-o cu situația pe care am avut-o în ultima perioadă.



Este imposibil de a indentifica un candidat comun a tuturor forţelor pro-europene, din cauza că acestea sunt împărţite în două grupuri mari. Pe de o parte guvernarea, în frunte cu PDM, dar care în capitală nu se bucură de un sprijin electoral consistent, iar a doua este opoziţia parlamentară, care defavorizează Partidul Democrat.



Mai mult de atât, eu nu consider că în primul tur nu se va rezolva problema învingătorului total. Probabil, în proporţii de 90%, va fi nevoie de al 2 lea tur. va trece un candidat socialist și unul nesocialist.



Învelișul acesta geopolitic, la chișinăuieni nu mai merge. A mers în 2011, în 2015 dar acum nu va mai merge. Și aici eu aduc un cuvânt de bine pentru Silvia Radu: în campania pentru prezidențiale nu mi-a plăcut prestația ei, dar acum, de când este în funcția de primar interimar, a făcut un singur lucru: a pus muncitorii primăriei ca să lucreze și vedem că situația se schimbă.



Deci mesajul geopolitic este deja unul răsuflat şi nu va conta practic deloc.



Nicolae Negru: PD a făcut o propunere REALISTĂ, iar acum PPDA s-a pomenit în off-side. Acum Năstase e cel care DEZBINĂ forțele proeuropene



Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA), Andrei Năstase, s-a pripit când și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, iar acum formațiunea pe care o conduce „s-a pomenit în off-side”, după anunțul lui Vlad Plahotniuc, care a spus că Partidul Democrat (PD) va susține candidatul comun al forțelor proeuropene. Părerea aparține editorialistului Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru și a fost publicată pe pagina instituției pentru care scrie materiale de opinii.



PD a făcut o propunere realistă, iar acum Andrei Năstase s-a pomenit în situația politicianului „care dezbină forțele proeuropene”.



Năstase vrea să silească celelalte partide să-l accepte pe el candidat unic, dar anunțul PD îi dă peste cap planurile electorale. Ar face bine să-și suspende candidatura și să participe cu celelalte partide proeuropene la negocieri privind desemnarea candidatului comun. Acum, identificarea unui candidat comun va fi foarte dificilă, dacă Năstase nu își va suspenda candidatura sa și nu se va așeza, împreună cu ceilalți lideri proeuropeni, la masa tratativelor pentru găsirea unui candidat comun



„Dacă Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Unității Naționale, PPDA, Partidul Liberal și Partidul Popular European din Moldova nu identifică un candidat comun înaintea primului tur, atunci democrații ar putea înainta un candidat independent, care să nu poate fi „legat" de PD. Plahotniuc încearcă astfel să îndrepte alegerile locale pe linia confruntării geopolitice chiar din primul tur.”



Nicolae Negru s-a referit și la prima declarație a vicepreședintelui PPDA, Alexandru Slusari, care a spus că oferta lui Plahotniuc ar fi „un măr otrăvit".