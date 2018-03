Primarul de Bucuresti, Gabriela Firea a sosit in aceasta seara la Chisinau. Primarita municipiului Chisinau Silvia Radu a intalnit-o la aeroport cu un buchet de flori si cu masini luxoase. Cele doua s-au cuprins, au facut poze, apoi au urcat in masini si au plecat.



Primarul municipiului Bucuresti, a aterizat pe aeroport in jurul orei 18. Gabriela Firea a fost intampinata de primarul interimar Silvia Radu, care a venit cu un buchet de flori. Cele doua s-au imbratisat, dupa care a urmat o sesiune de selfie-uri. Paza nu ne-a lasat sa ne apropiem prea mult, astfel ca nu am reusit sa vorbim cu cele doua.



Cum Firea a venit cu o delegatie, la aeroport a fost asteptata de mai multe masini, unele destul de scumpe. Maine, primarul de Bucuresti, Gabriela Firea impreuna cu primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, vor sustine o conferinta de presa. Ulterior Firea va merge la liceului Teoretic Mihai Eminescu si va participa la un eveniment la Biblioteca municipala Onisifor Ghibu.



Radu si Firea s-au mai intalnit pe 14 februarie la Bucuresti unde au semnat un protocol de colaborare. Atunci Firea a promis ca din banii Primariei Bucuresti va fi renovata maternitatea numarul 1 si Liceul Teoretic Mihai Eminescu.

