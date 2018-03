Cele mai ciudate animale de companie

Dacă până mai ieri doritorii de animale de companie optau pentru câini, pisici sau pești, astăzi, preferințele au devenit de-a dreptul bizare. Purceluși, tarantule, sconcși … sunt doar câteva dintre opțiunile celor care iubesc vietățile mai puțin obișnuite.



Tot mai multe persoane aleg, drept animal de companie, creaturi din fauna altor continente. Astfel, doritorii de originalitate se îndreaptă spre speciile exotice a căror companie îi scoate din banalitate. Unele animăluțe se adaptează ușor traiului de apartament, în timp ce altele își păstrează latura sălbatică, imprevizibilă.



Porcul pitic, ușor de dresat

Porcul pitic este un animăluțul aflat în preferințele celor care-și doresc un tovarăș original. Vedetele au lansat moda adopției porcușorilor pitici, iar fanii le-au urmat imediat exemplul. În ultimii ani, mini-purcelul a devenit tot mai apreciat în Anglia, Statele Unite ale Americii sau Germania. Inteligent și ușor de dresat, are la naştere dimensiunea unei cești de ceai, iar la maturitate atinge aproximativ 40 de centrimetri și doar 10-25 de kilograme. Există mai multe rase de porci de companie, dar care nu se diferențiază în mod esențial. Printre cele mai cunoscute specii se numără porcul vietnamez pitic sau porcul pitic de Yucatan.



Tarantula, activă seara

Tarantula a început să prindă tot mai mult teren și în România. Nu te va aștepta la ușă când vii acasă, și nici nu va da din coadă, dar cu siguranță îți va băga în sperieți musafirii. Multe specii sunt suficient de rezistente și necesită îngrijiri minime. Leneșă și înceată, tarantula petrece majoritatea timpului ascunsă în vizuină sau în alte ascunzişuri, devenind activă seara. Atacă doar dacă este provocată sau dacă se simte ameninţată, însă acest lucru se întâmplă rar. Dacă te-ai decis să adopți un astfel de animal de companie, trebuie să alegi cu atenție specia pe care o dorești, fiindcă unele pot avea veninul mai puternic. În general, la majoritatea speciilor de tarantulă, veninul are exact același efect ca înțepătura de albină. Însă cei care prezintă reacții alergice la veninul de albină trebuie să evite să adopte un păianjen.



Ariciul, prieten de nădejde

Ariciul a devenit un animal de companie ideal pentru persoanele care nu au timp. Sunt solitari și prietenoși, de aceea nu se supără dacă sunt lăsați singuri perioade mai lungi de timp, mai ales în timpul zilei. Cei mai adaptabili sunt aricii domestici (Atelerix albiventris), cu burta albă. Speciile domesticite preferă o temperatură ambientă de peste 22 °C și nu hibernează în mod natural. Deși nu este un animăluț, trebuie să ai multă grijă de el, fiindcă are o sănătate fragilă. Îi trebuie o cușcă suficient de mare în care să stea și trebuie să găsești modalități de a-l determina să facă mișcare. În caz contrar, animăluțul va da semne de depresie și se poate auto-mutila.



Sconcsul, inteligent și jucăuș

Deși poate părea o alegere ciudată, sconcșii au devenit animale de companie foarte apreciate. La o vârstă fragedă, glandele lor pot fi îndepărtate medical pentru a nu emana acel miros cumplit. Dacă totuși le-au fost eliminate glandele, aceștia nu mai pot fi lăsați liberi în natură. Sconcşii au trupuri mici şi îndesate. La maturitate cântăresc între 2-4 kilograme. Cei care deţin astfel de animale afirmă că sunt cuminţi, uşor de dresat și foarte inteligenți.



Frezia vestește primăvara

Alături de zambile și ghiocei, frezia este o floare care vestește venirea primăverii. Cu tulpină subțire, frunze în formă de sabie și flori asemănătoare pâlniei, în culorile curcubeului, iubește lumina solară. Originară din Africa, nu rezistă la temperaturile mai mici de 5 grade Celsius. Pe o singură tulpină pot crește în jur de 8 flori care înfloresc pe rând, așteptându-se unele pe celelalte. Parfumul său alungă stresul şi aduce relaxare. De aceea, floarea este folosită în industria cosmetică, la obținerea de uleiuri aromatice şi în cele mai prețioase aranjamente florale.