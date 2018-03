Ce spun astrele azi, 3 martie

Berbec

Va fi o zi a extremelor, cu atitudine ce va merge de la calm si liniste pana la adevarate accese de furie, gelozie, disperare, in functie de momentele pe care le veti traversa; actiunile impulsive se vor impune mult mai des si vor fi destul de periculoase pentru proiectele voastre de azi. Daca simtiti ca e prea mult pentru a va descurca, incercati sa va retrageti undeva pentru a va reveni la normal. Oricum, in situatia in care emotiile exacerbeaza, nu veti fi in stare sa faceti nimic constructiv. Mai important este sa va concentrati eforturile pentru a cobora nivelul tensiunii la limite cat mai putin maifeste. Evolutiile sub stare de tensiune va pot afecta negativ atat starea fizica, cat si starea psihica.



Taur

O atitudine negativa fata de anumite imprejurari sau persoane v-ar prejudicia din multe puncte de vedere si v-ar afecta nivelul aprecierilor fata de prestatiile voastre din aceasta zi; cei din jur nu vor aprecia deloc capriciile voastre. Incercati sa mergeti mai mult pe panta diplomatiei, a moderatiei, mai bine zis, sa va pastrati, pe cat posibil, o pozitie cat mai echidistanta, astfel incat sa aveti cat mai mult spatiu de manevra in cazul in care, in anumite ocazii, ati putea fi prinsi la mijloc. Evitati, cat puteti de mult, persoanele care ar fi interesate sa va irite, sa va provoace reactii negative, mizand pe termperamentul vostru impulsiv.



Gemeni

Exista mari sanse sa se iveasca oportunitatea de a va impune ca lider, insa ati putea avea probleme cu recunoasterea in aceasta pozitie, de catre anumite persoane din anturajul foarte apropiat. Nu veti scapa de invidii, foarte concentrate impotriva voastra, de aceea trebuie sa fiti pregatiti psihic pentru a face fata, in cazul in care va veti gasi in aceasta situatie. Nu dati apa la moara adversarilor, gasiti cai prin care sa-i dezarmati. Divergentele de opinie nu vor lipsi, astazi, nici in cadrul strict profesional, nici in cadrul familial, ceea ce va va cam stoarce de energie. Va trebui sa gasiti un mediu care sa va ajute sa va refaceti fortele, de care veti uza din plin pe intreg parcursul zilei.



Rac

Oboseala prelungita poate duce foarte usor spre iritabilitate si schimbari bruste de dispozitie, care nu ar ajuta deloc activitatii voastre din aceasta zi; epuizarea fizica, dar mai ales cea psihica, isi vor spune repede cuvantul. Este o situatie usor de evitat, prin rezervarea unei parti a timpului pentru a va odihni cat mai bine, daca va simtiti epuizati. Nu are rost sa va stresati inutil, sa va fortati peste puteri. Daca nu mai exista energie, este clar ca nu veti da randament, in nici o situatie, in niciunul dintre prioctele in care sunteti angajati. O zi in care sa va refaceti fortele va face mult mai bine si veti putea reveni cu forte proaspete, pentru a face cat mai bine, ceea ce aveti de facut.



Leu

Ar trebui sa luati lucrurile asa cum sunt si sa nu visati prea mult la ceea ce ati fi dorit sa fie. Chiar daca sunteti dezamagiti, trebuie sa va adunati fortele si sa treceti peste aceste sentimente neplacute, focalizandu-va atentia pe elementele pozitive, care va pot aduce folose. Sunteti destul de optimisti din fire si astazi este momentul in care sa cautati sa vedeti partea plina a paharului si nu pe cea goala. Fiecare problema isi are o rezolvare, mai facila sau mai dificila. In plan personal, incercati sa fiti cat mai rezonabili posibil, mai ales in ceea ce priveste indatoririle celorllati in familie; nu le cereti lor mai mult decat faceti voi insiva, pentru ca acest lucru nu ar fi deloc corect.



Fecioara

Daca veti face rost de un nou prieten astazi, sa stiti ca ati facut o alegere buna. Orice noua cunostinta este de bun augur si poate constitui un sprijin de nadejde pentru voi in zilele urmatoare. Contextul astral stimuleaza, in mod special, interrelationarea, in ceea ce va priveste, pe parcursul acestei zile. Va fi pace si armonie in viata voastra, in general, iar comunicarea cu ceilalti se va desfasura in conditii optime. De aceea, va puteti desfasura activitatea in cele mai bune conditii si puteti obtine rezultate satisfacatoare. Ar fi pacat sa nu profitati de aceasta zi favorabila, pentru a va rezolva chestiuni mai vechi, pe care le-ati tot amanat fie din lipsa de timp, fie din lipsa unui context favorabil.



Balanta

Frumusetea si armonia sunt coordonate de baza ale zilei de astazi pentru voi, nativii acestei zodii. Sunt aspecte care au efect calmant asupra voastra, iar acest calm sa ajuta sa abordati cu detesare anumite evenimente care se vor desfasura in aceasta zi. O viziune clara faciliteaza luarea unor decizii corecte si potrivite, pentru situatiile cu care va confruntati. Prietenii va sunt alaturi si acest lucru este, de asemenea, benefic. Estetica, cu toate detaliile sale, este importanta. Daca aveti intalniri importante, trebuie sa va pregatiti asa cum trebuie, atat din punct de vedere psihic, cat si din punctul de vedere al aspectului fizic.



Scorpion

Nu va credeti supraoameni, sa munciti incontinuu, fara a va odihni suficient si fara a va alimenta asa cum trebuie. Daca veti neglija aceste necesitati de baza, veti ajunge, in mod sigur, sa clacati; ba chiar este foarte posibil sa ajungeti la spital, daca veti exagera. Ascultati sfaturile celor din jur, care va vor binele si care sunt ingrijorati de situatia de fapt. Cel mai bine este sa va etapizati asa cum trebuie munca pe care o aveti de finalizat si sa treceti pas cu pas de la o etapa la alta, odihnindu-va atunci cand simtiti nevoia. Chiar daca sunteti presati de timp sau de sefi, epuizarea nu va va ajuta sa va rezolvati treaba nici mai repede si nici asa cum trebuie.



Sagetator

Va cam lipseste determinarea, nu mai sunteti la fel de hotarati ca de obicei in intreprinderile pe care vi le propunet, aveti o ezitare care-i face pe cei din jur sa se indoiasca de participarea voastra la proiectele comune. Probabil ca o serie de probleme personale, care este posibil sa apara inca de la inceputul acestei zile, va ocupa gandurile si va fac sa fiti ezitanti. Daca nu va simtiti in stare, nu va implicati acum in rezolvarea unor sarcini complexe. Ramaneti la cele mai simple, care nu necesita prea mult efort creativ si cu solutii ce pot fi gasite mult mai usor. Cei din jur vor trebui sa inteleaga faptul ca uneori mai aveti si zile proaste, asteptarile din partea voastra fiind intotdeauna mari.



Capricorn

Nu alegeti sa fiti critici la adresa altor persoane si, mai ales, nu le stigmatizati; nu este bine sa va evidentiati prea mult paiul dein ochiul altuia, facandu-va ca nu vedeti barnele din ochii vostri. Este o mare greseala, care va poate aduce numai deservicii. Stati deoparte de situatiile in care ar fi nevoie sa exprimati o pozitie transanta in legatura cu anumite persoane sau anumite situatii sau, daca nu va veti putea distanta, ar trebui sa va abtineti de la comentarii deranjante pentru cei in cauza. Nu e cazul sa va folositi intreaga franchete acum, caci va veti face probleme singuri si probabil nu va doriti acest lucru.



Varsator

Compromisul este un termen pe care trebuie sa-l luati foarte serios in considerare in aceasta zi. Astfel, veti putea rezolva multe chestiuni care v-au fost supuse atentiei in ultima perioada. Daca veti alege sa fiti inflexibili si rigizi, veti avea mult mai multe de pierdut, nu doar pe parcursul zilei de astazi, ci si pentru perioada imediat urmatoare. Tratati cu respect pe cei din jur, daca vreti sa obtineti rezultate la finalul zilei. In familie, anumite chestiuni care treneaza de mai multa vreme, se vor cere imediat rezolvate; nu veti putea sa va eschivati si nici nu ar fi intelept din partea voastra sa incercati sa fecti acest lucru.



Pesti

Va fi o zi destul de complicata pentru voi, in care va trebui sa va dovediti, din plin, competentele si cunostintele in domeniul vostru de activitate. Nu va va fi usor sa va atingeti obiectivele pe care vi le-ati propus pentru aceasta zi, mai ales daca va veti stabili standarde foarte inalte. Veti depune, uneori, eforturi imense pentru a ajunge la finalitatea dorita, iar acest lucru isi va pune amprenta atat asupra fizicului, cat si asupra mentalului vostru. Nu va lasati, insa, coplesiti, de complicatiile aparute. Cu siguranta, nu veti fi singuri in aceasta zi, ci veti beneficia de sprijin sustinut, sprijin care va va fi de mare folos in depasirea acestor momente.