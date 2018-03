Cât de bun este laptele vegetal pentru organism?

Lapte de soia, de nucă de cocos, de migdale, în supermarket există o mulțime de variante de lapte vegetal, despre care ni se spune tot timpul că ar fi o alternativă mai sănătoasă la laptele de proveniență animală.



Dar chiar este așa? Fiindcă nu conține lactoză, laptele vegetal este recomandat persoanelor care au probleme în a digera laptele de capră sau de vacă.



Dincolo de acest aspect, laptele vegetal are cantități calorice foarte diferite de cele ale laptelui de proveniență animală, precum și proprietăți nutritive mai reduse. În plus, poate provoca alergii anumitor persoane.



Iată cât de bune sunt cele mai consumate feluri de lapte vegetal:



Laptele de soia

Este cel mai bogat în proteine dintre toate tipurile de lapte vegetal. Din acest punct de vedere are valori similare cu cele ale laptelui de vacă, însă este mult mai sărac în calciu. Cel îmbogățit cu fosfat de calciu nu este recomandat, dovedindu-se că persoanele care l-au consumat frecvent au avut o predispoziție la boli cardiovasculare.



Laptele de migdale

Este foarte sărac în nutrienți, deși se știe că migdalele sunt bogate în proteine vegetale, conținând aceste proteine în proporție de 25%. În lapte, acestea se găsesc doar în proporție de 1%.

De asemenea, laptele de migdale din comerț conține și îndulcitori, ceea ce din nou nu-l face o alegere prea sănătoasă pentru organism.



Laptele de orez

Spre deosebire de celelalte feluri de lapte vegetal, acesta nu conține deloc proteine. În schimb, este foarte bogat în glucide, ceea ce nu-l face ideal pentru a fi consumat de diabetici. Dacă alegi să consumi acest lapte după amiaza, consumă-l cu cereale bogate în fibre, astfel valoarea lui nutritivă este redusă.