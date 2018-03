Cum să slăbești 4,5 kg într-o săptămână

Autorul acestui plan de slăbire este Rudy Mawer, un nutriționist specializat pe probleme sportive, membru al Societății Internaționale al Nutriției Sportive, cu master în Știința Nutriției și a Exercițiului Fizic.



Rudy și-a testat planul pe mai mulți clienți care aveau nevoie să slăbească urgent, înaintea unui eveniment de importanță mare pentru ei – o ședință foto, o vacanță la mare sau altceva ... De fapt, Rudy spune că mulți dintre clienții lui care au încercat acest plan arătau de parcă se ținuseră de planul ăla de 3 – 4 săptămâni.

Deși nu e un plan pe mai mult timp, e un plan de urgență, acesta poate să fie punctul de pornire în demersul tău de a slăbi.



Dar, pe cât e de adevărat că poți să slăbești 4,5 kg într-o săptămână, e la fel de adevărat că n-o să dai jos grăsime pură. Asta nu înseamnă că dacă slăbești n-o să pari mai subțire. Chiar dacă o să pierzi în greutate și arzând ceva grăsime, câteva sute de grame o să le dai jos doar reglându-ți aportul de apă și eliminând efectele retenției de apă. Asta datorită faptului că acest plan o să-ți scadă nivelul de insulină și îți face corpul să elimine carbohidrați – cei care leagă moleculele de apă și determină retenția.



Să vedem care sunt cei 7 pași pe care trebuie să-i urmezi ca să slăbești 4,5 kg într-o săptămână :



1. Mănâncă mai puțini carbohidrați și mai multe proteine slabe

Doar dacă renunți la carbohidrați pentru câteva zile slăbești fără să-ți dai seama. E un metodă eficientă nu doar să slăbești, ci și să-ți îmbunătățești starea de sănătate. O perioadă scurtă fără carbohidrați ajută la eliminarea surplusului de apă și nu te mai balonezi.

Asigură-te că mănânci proteine suficiente. Acestea îți vor reduce substanțial senzația de foame și-ți vor impulsiona metabolismul. Încearcă să elimini sau să reduci drastic carbohidrații proveniți din amidonoase (cartofi, orez...) și cei proveniți din zaharuri. Doar pentru o săptămână, măcar. Mănâncă mai multe ouă, carne slabă și pește.



2. Mănâncă alimente integrale și elimină junk-food-ul

Când încerci să slăbești, să mănânci junk-food nu e deloc o soluție bună. În schimb, alimentele integrale (cerealele) îți procură o senzație de sațietate pe o durată mai lungă de timp și nu mai gândești la mâncare chiar atât de des (dacă o faci, cumva). În timpul acestei săptămâni încearcă să nu combini alimentele și, de asemenea, încearcă să le elimini pe cele intens procesate. Ai voie să mănânci proteine slabe, vegetale cu un conținut scăzut de carbohidrați, care sunt foarte sățioși.



3 .Numără caloriile

E cel mai eficient mod de a slabi atunci când ți-ai propus niște rezultate clare și rapide. Numără-ți mereu caloriile și ai grijă ca activitatea fizică să consume mai multe calorii decât cât mănânci tu. Există site-uri specializate de numărarea caloriilor, deci n-ar trebui să-ți fie foarte greu să afli câte calorii ți-ai procurat la ultima masă. Elimină sosurile și condimentele (cresc apetitul pentru mâncare). Fă-ți un platou cu legume și ține-l la îndemână pentru când ai chef de ronțăit.



4. Ridică greutăți și fă antrenamente de înaltă intensitate

Antrenamentul de rezistență cum e ridicarea greutăților poate să ducă la o pierdere în greutate similară cu antrenamentul aerobic. De asemenea, te ajută să-ți menții masa musculară și să-ți mărești puterea fizică.

Cercetările arată că un antrenament de înaltă intensitate de 5-10 minute are aceleași beneficii pentru sănătate și pentru slăbit ca antrenamentele obișnuite. Ridicarea greutăților te ajută să elimini carbohidrații stocați și-ți intensifică metabolismul și activitatea hormonilor de ardere. Poți să faci antrenament de înaltă intensitate de 3 – 4 ori pe săptămână, după programul obișnuit de antrenament sau ca parte din regimul tău zilnic de viață. E foarte important ca intensitatea să fie de 100% iar sprinturile nu trebuie să fie 30 de secunde.



Iată un exemplu de protocoale pe care le poți încerca fie afară, la alergat, fie înăuntru, pe bicicleta ergonomică, stepper sau banda de alergare:



Sesiunea 1 - Sprint de 10x20 secunde cu 40 de secunde pauză



Sesiunea 2 - Sprint de 15x15 secunde cu 30 de secunde pauz



Sesiunea 3 - sprint de 7x30 de secunde cu 60 de secunde pauză



Sesiunea 4 - sprint de 20x10 secunde cu 20 de secunde pauză.



5. Fii activă și în afara sălii

Ca să arzi cât mai multe calorii și să pierzi cât mai multe kg, trebuie să fii cât mai activă și în timpul zilei. E foarte important! De exemplu, un job la birou îți ia cam 1 000 de calorii pe zi, față de un job în aer liber (dă zăpada, mătură, spală pe jos...). poți să te duci pe jos la job sau cu bicicleta, urcatul pe scări, statul în picioare ard foarte multe calorii.



6. Postul

Postul în sine nu poate fi o metodă de slăbire, mai ales că dimensiunea spirituală e cea principală aici. Dacă decizi să postești, fă-o mai întâi pentru latura spirituală și apoi pentru slăbit.



7. Redu retenția de apă

Sunt câteva metode prin care poți să faci asta. Poți să iei suplimente de păpădie sau să bei ceaiuri de păpădie. Cafeaua elimină excesul de apă din organism. Evită alimentele cu gluten și lactoză.

După această săptămână, dacă urmezi sfaturile, ar trebui să fii mai slabă cu 4,5 kg. Chiar dacă nu pierzi grăsime pură, acest plan poate să fie motivația ta incipientă pentru un plan mai de anvergură de slăbit.