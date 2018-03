Ce spun astrele azi, 1 martie

Berbec

Trebuie sa dovediti cui trebuie ca aveti un bun gust desavarsit. S-ar putea ca acest lucru sa fie deosebit de important intr-un anumit moment al zilei. Poate ca lucrati intr-un domeniu in care a avea bun gust este esential si trebuie sa convingeti sefii ca meritati sa va aflati in pozitia respectiva. In orice caz, frumosul, esteticul, vor juca un rol important in viata voastra in aceasta zi si trebuie sa va conformati acestui aspect, atat din punctul de vedere al comportamentului, cat si din punctul de vedere al tinutei. Copiii va vor solicita in rezolvarea unor probleme delicate, iar pentru a gasi o solutie va fi nevoie de mult tact si diplomatie.



Taur

Sunteti persoane destul de autonome si nu prea va place sa faceti parteneriate in afaceri. Totusi, aceasta zi se arata destul de propice pentru astfel de asocieri si nu ar fi gresit sa acceptati, mai ales daca propunerea vine din partea unui prieten cu care va intelegeti foarte bine. Ideile noi pe care proaspatul partener le poate aduce, va pot revigora afacerea, daca sunteti businessman, sau va pot ajuta in munca pe care o desfasurati. In plan personal, este bine ca problemele domestice sa fie rezolvate printr-o stransa colaborare, care sa asigure coeziune cuplului si rezultate benefice pentru toti cei vizati.



Gemeni

Veti avea ajutor neasteptat astazi, in rezolvarea anumitor probleme destul de stringente, care va ocupa gandurile de mai mullta vreme incoace. Si este un ajutor binevenit, mai ales daca este vorba de chestiuni importante, solicitante si care nu sufera amanare. Este bine sa va aratati disponibilitatea de a ajuta si voi, la randul vostru, atunci cand va fi nevoie. Detaliile vor fi importante, indiferent de domeniul despre care vorbim; trebuie sa fiti foarte atenti la tot ceea ce se intampla in jurul vostru, astfel incat sa puteti percepe si cele mai subtile nuante. Concurenta zilei de astazi mizeaza mult pe scaderea vigilentei.



Rac

Daca va asteptati sa se intample ceva astazi, nu stati crispati toata ziua; lucrurile se intampla si fara sa va ganditi voi incontinuu la asta. Si-apoi, evenimente mai neasteptate se vor intampla doar spre seara. Ramane de vazut daca vor fi evenimente fericite sau tulburatoare. In functie de aceasta, finalul zilei va fi unul placut sau neplacut. Nu disperati daca varianta neplacuta va fi cea care se va intampla. Din fiecare intamplare puteti invata cate ceva, asa ca trageti si de aceasta data invatamintele de rigoare si treceti mai departe. In plan profesional, va fi nevoie sa faceti fata unui asalt al adversarilor, care incearca sa va discrediteze; sustineti-va argumentat punctul de vedere propriu.



Leu

Aceasta zi va fi una mai stralucitoare si mai plina de viata pentru voi. Nu veti avea parte de evenimente negative, care sa va intunece ziua si sa va provoace senzatii neplacute. Este o perioada favorabila pentru a va invita partenerii la o plimbare lunga de seara, la un restaurant sau la orice alta forma de distractie agreaza, pentru a va destinde impreuna. In viata profesionala, trebuie sa fiti foarte atenti la parteneriatele pe care le veti stabili in aceasta zi, deoarece un partener acceptat cu prea multa usurinta si fara a prezenta suficiente garantii, va poate afecta activitatea si credibilitatea din perioada urmatoare.



Fecioara

Veti avea diverse ocazii de a va etala cunoastintele, de a va pune in valoare eruditia, de a va face publice ideile si intelepciunea; este bine sa fiti corect informati si sa sustineti puncte de vedere pertinente, daca nu vreti sa iesiti in evidenta in mod negativ. Agreati faptul ca va puteti exprima in fata unei audiente interesate, ceea ce va face sa va simtiti bine. Va fi o zi interesanta pentru voi si va veti dori, la finalul ei, ca acest tip de zi sa se repete cat mai des. Ati putea fi solicitati sa oferiti sfaturi avizate in anumite chestiuni asupra carora aveti competenta, de catre persoane care va sunt apropiate si care, oarecum, asteapta de la voi solutii pentru problemele care ii incearca.



Balanta

Sunteti foarte mutumiti de voi insiva, de cei din jur, de desfasurarile din viata voastra, in general. Nu veti vrea sa schimbati mai nimic in prima parte a zilei, de aceea ar fi bine sa va multumiti sa lasati lucrurile sa curga de la sine. Viata profesionala se va desfasura fara evenimente deosebite, fara a va ajuta sa iesiti in evidenta, dar si fara a va impune, spre rezolvare, chestiuni dificile. Nu sunteti prea implicati profesional astazi, prioritatea voastra fiind familia si relatia cu aceasta. Timpul pe care il veti petrece cu cei dragi isi va pune amprenta asupra acestei relatii, astfel ca trebui sa gasiti modalitati pentru a stimula si cimenta aceasta legatura.



Scorpion

S-ar putea sa aveti parte de schimbari de planuri surprinzatoare, la care nu va asteptati si care vor fi realmente deranjante. Sunteti oameni ai planurilor, persoane care nu agreaza deloc imprevizibilul, care isi programeaza din timp mai ales lucrurile importante, asa ca astfel de surprize va sunt cu totul dezagreabile. Mai ales barbatii vor fi foarte afectati si vor incerca sa scape, cumva, din vartejul evenimentelor; totusi, fiecare miscare trebuie sa fie bine gandita. Haosul si dezorganizarea pot acutiza problemele de acest gen, iar purtarile impulsive va pot aduce in astfel de situatii, chiar daca nu sunteti genul care sa reactioneze fara a gandi lucrurile in perspectiva.



Sagetator

Ziua de astazi nu va va fi foarte favorabila, insa nici foarte agitata, pe de alta parte. Veti naviga printr-o serie de evenimente monotone, intr-o zi plina de plictiseala care va va pune putin nervii la incercare. Chiar daca pareti o persoana ceva mai imobila, va place agitatia, agreati provocarile mai mult decat rutina aceasta care macina rabdarea. Daca simtiti ca nu puteti schimba nimic in desfasurarea lucrurilor, poate ar trebui sa profitati de liniste pentru a va odihni si a va reface fortele, pentru a va pregati pentru desfasurarile de evenimente din zilele urmatoare. Unele lucruri trebuie pregatite din timp, asa ca ar trebui sa va ingrijiti si de acest aspect.



Capricorn

Este un moment potrivit pentru a va aprofunda relatia sentimentala, fie ca sunteti sau nu sunteti casatoriti. Partenerul de viata va fi foarte fericit daca va avea parte de o surpriza placuta, de momente de incantare, chiar si de o mica atentie din partea voastra. Cel mai mic gest va fi apreciat si va reprezenta o caramida solida la constructia pe care o ridicati impreuna. Cu cat va veti comporta mai frumos cu partenerul de relatie, cu atat mai mult legatura se va strange, iar apreciarea acestuia fata de voi va creste. In plan profesional, va trebui sa fiti foarte atenti spre ce directionati banii; investitiile de astazi trebui foarte bine documentate, pentru a se evita greseli cu imact pe viitor.



Varsator

Astazi, refugiul vostru se va regasi in munca, mai ales daca desfasurati o activitate care, realmente, va face placere. Aprecierile nu vor intarzia sa apara, atat pentru implicare, cat si pentru modul in care alegeti sa interrelationati cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea; este ceva destul de remarcabil pentru voi, care sunteti firi tacute si retrase, de obicei. Este important sa va puneti in valoare capacitatile, dar si sa-i valorizati pe ceilalti, in raport cu participarea lor; acest lucru este la fel de insemnat, asa ca nu-l neglijat. Este bine sa va monitorizati mai atent starea de sanatate, pentru ca sunteti susceptibili de dezechilibre digestive.



Pesti

Atmosfera generala a acestei zile ofera, mai ales barbatilor, un plus de energie, de vitalitate. Ca urmare, veti fi mult mai receptivi la anumite chestiuni care vi se solicita a fi rezolvate, veti fi mult mai inspirati in a gasi solutii potrivite problemelor care se vor ivi, mult mai implicati in tot ceea ce v-ati propus sa faceti astazi. Este o perioada excelenta pentru a va rezolva anumite mici diferende existente intre voi si persoane din anturajul apropiat, o perioada buna pentru concesii facute mai ales apropiatilor. Cu atat mai mult sunt valabile aceste lucruri, daca este vorba despre membrii familiei sau despre stabilirea unor noi relatii de afaceri cu un nou partener.