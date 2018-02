7 efecte incredibile ale apei cu scorțișoară

Scorțișoara este un ingredient nelipsit din aproape orice bucătărie. Fie că o folosim pentru a da savoare prăjiturilor sau pentru vinul fiert ori cafea, aroma ei specială e preferată de foarte multe persoane. În plus, scorțișoara ajută și la pierderea în greutate. Apa cu scorțișoară te ajută nu doar să ajungi la silueta dorită, dar și să îți menții sănătatea.



Iată 7 dintre incredibilele efecte ale apei cu scorțișoară:



Ameliorează durerile menstruale

Scorțișoara are în componență substanțe calmante și antiinflamatoare, care ajută la ameliorarea durerilor menstruale și la reglarea lichidului menstrual.



Menține sănătatea creierului

Apa cu scorțișoară îmbunătățește memoria și funcțiile cerebrale. Potrivit unui studiu medical, aceasta încetinește evoluția unor boli precum Parkinson și Alzheimer, mărind puterea de concentrare.



Calmează durerile de dinți

Un pahar de apă cu scorțișoară băut zilnic calmează durerile dentare și previne inflamarea gingiilor.



Îmbunătățește auzul

Datorită substanțelor pe care le conține, s-a dovedit că apa cu scorțișoară chiar vindecă problemele cu auzul.



Detoxifică

Apa cu scorțișoară elimină toxinele din organism, scorțișoara fiind o excelentă sursă de fibre. Iar eliminarea toxinelor face ca pielea să fie mai frumoasă.



Previne diabetul

Scorțișoara reglează nivelul de zahăr din sânge, prevenind astfel apariția diabetului de tip 2. Pacienților cu diabet chiar le este recomandat un pahar de apă cu scorțișoară zilnic pentru a-și stabiliza glucoza din sânge.



Bună pentru slăbit

Apa cu scorțișoară și puțină miere e cea mai bună băutură pentru pierderea în greutate. Aceasta ajută la menținerea unei senzații de sațietate, prevenind poftele culinare nesănătoase. În plus, prin eliminarea toxinelor detoxifică organismul și facilitează pierderea în greutate.