Artişti din 13 ţări vor participa la Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor”, ediţia 2018

Artişti din 13 ţări vor participa la cea de-a 52-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor”, care se va desfăşura în perioada 1-10 martie în R. Moldova, precum şi dincolo de hotarele ţării, informează MOLDPRES.



În cadrul unei conferinţe de presă de astăzi, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc a menţionat că în acest an, Festivalul va purta genericul „Mărțișorul e iubire” și va fi dedicat unui eveniment special, și anume înscrierii, la 6 decembrie 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității a Mărțișorului. Proiectul de nominalizare a sărbătorii „Practicile culturale asociate Zilei de 1 Martie” în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului imaterial al umanităţii a fost lansat în martie 2014 de Ministerul Culturii din R. Moldova, în parteneriat cu Ministerele Culturii din România, Bulgaria, Serbia şi Macedonia.



Potrivit oficialului, ediția din anul curent va cuprinde 54 de spectacole muzicale organizate de către Î.S. Organizaţia Concertistică şi de Impresariat „Moldova-Concert”, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, Sala cu Orgă, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „Joc”. Dintre acestea, 26 concerte vor fi organizate în diferite raioane ale țării - Anenii Noi, or. Bălți, Soroca, Glodeni, Căușeni, Criuleni, Ungheni, Ialoveni, Ștefan Vodă, Orhei, Nisporeni, Rezina, Strășeni, inclusiv 4 în oraşul Tiraspol.



Ministrul Monica Babuc a subliniat că la „Mărțișor” vor evolua artiști și colective artistice renumite din afara țării, precum: „Ottawan” (Germania), „Afric Simone” (Belgia), Ansamblul academic de dansuri „Virskii” (Ucraina), „Ricchi E Poveri” (Italia), Marcos Ayala (Argentina); „Anda Union” (China), Antonia & Alex Velea, Delia (România), „Cамоцветы” (Federația Rusă), Corul de Bărbați „Mdzlevari” (Georgia), Formația „Mirage” (Letonia), artiști din Portugalia, Cehia, SUA.



Tradițional, Festivalul aduce în fața publicului și cele mai renumite colective artistice din țara noastră: Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „Joc”, Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici”, Orchestrele de muzică populară „Lăutarii”, „Folclor”, „Fluieraș”, „Mugurel”, ansamblul de acordeoniști „Concertino”, „Alex Calancea Band”, Formația Milenium etc.



Inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor–2018” va avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în cadrul unui concert de gală cu evoluarea artiștilor Valentina Naforniță, Mariana Bulicanu, Inna Novac, Geta Burlacu, Cornelia și Marcel Ștefăneț, Dumitru Mîțu, Viorica și Mihai Agafița, Igor Țurcanu, Andrei Jilihovschi, Alexandra Conunova, Corului de Bărbați „Mdzlevari” (Georgia), Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, Jazz Orchestra AMTAP, formației „Brio Sonores”, Marcos Ayala (Argentina) ș.a.



Ministrul Monica Babuc a mai spus că ecourile ,,Mărțișorului” vor ajunge și în diasporă. Astfel, în orașele Paris, Lisabona, Madrid, Haga, Bruxelles, Atena, București și Barcelona vor fi organizate diferite manifestări culturale: concerte, expoziții, ateliere de vânzare a mărțișoarelor, serate de creație etc.



Bugetul Festivalului „Mărţişor” din acest an constituie 2,6 milioane lei.



Prima ediție a Festivalului Internaţional de Muzică “Mărţişor” a avut loc la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chișinău, ctitor al căruia a fost regretatul Alexandru Fedco, fost director al Filarmonicii. Festivalul vine să bucure publicul autohton cu prezența unor nume notorii nu doar din Republica Moldova, dar și din întreaga lume, transformând Chișinăul într-un adevărat centru cultural.