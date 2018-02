7 motive ca să mănânci broccoli

Există o mie și unul motive ca să consumi această legumă din familia cruciferelor, înrudită cu conopida, varza, gulia sau napul. E plină de nutrienți și, chiar dacă nu prea e pe placul copiilor, poate fi preparată în diverse feluri, ca să fie apreciată atât de cei mari cât și de cei mici.



1. Oferă proteine vegetale

Cine ar fi bănuit că broccoli este o sursă bună de proteine vegetale? O cană de legumă conține 3 grame de proteine și zero grame de grăsime. Uimitor!



2. E bogat în vitamina C

O cană de broccoli îți oferă 135% din valoarea zilnică recomandată de vitamina C, binecunoscută pentru proprietățile antioxidante și capacitatea sa de a susține sistemul imunitar.



3. Ajută la absorbția Vitaminei D

Broccoli este o excelentă sursă de vitamine A și K, care ajută la absorbția vitaminei D, atât de necesară pentru piele. Vitamina A este valoroasă pentru ochi, în timp ce vitamina K e bună pentru sănătatea oaselor.



4. Îmbunătățește digestia

Fibrele din alimentație sunt nutrimentul cheie pentru ameliorarea sănătății digestive și prevenirea constipației. O cană de broccoli conține 2,4 g de fibre, adică 9% din valoarea zilnică recomandată. Fibrele, după cum știm, dau senzația de sațietate timp mai îndelungat.



5. Are proprietăți antiinflamatoare

Este o sursă excelentă de fitonutrimenți (kaempferol și izotiocianați), care ajută la reducerea inflamațiilor. Inflamația cronică este considerată un factor de risc major pentru boli grave precum cele de inimă, cancer, artrită. Dacă suferi de artrită sau gută, trebuie să consumi broccoli. Kaempferolul ajută și la prevenirea alergiilor



6. Menține sănătatea inimii

Este o bună sursă de luteină, care poate împiedica îngroșarea arterelor, ajutând, prin urmare, împreună cu vitamina B6 și acidul folic din compoziția sa, la prevenirea bolilor cardiovasculare.



7. Te ajută să slăbești sănătos

Un studiu al Ministerului Agriculturii al SUA a arătat că aceia care mănâncă zilnic 24 g de fibre – adică, o căpățână de broccoli –, obțin o masă sățioasă, care oferă doar 90 de calorii. Prin urmare, leguma este excelentă în curele de slăbire.



SFAT CPF

Pentru a păstra în totalitate atât valorile nutritive ale acestei miraculoase legume, cât și gustul, cel mai indicat este să o fierbi la abur și nu în apă, circa 5-7 minute, astfel încât să nu se înmoaie. Deși coaja tulpinii sale pare necomestibilă fiind tare, se curăță și se aruncă, iar tulpina tăiată rondele sau cuburi se fierbe la abur împreună cu buchetele.



Bine de știut!

Poți obține 4% din cantitatea recomandată de calciu pentru întărirea oaselor din doar o modestă porție de broccoli. Această informație este importantă în special pentru femei, care suferă cel mai mult de afecțiuni ale oaselor, precum osteoporoza.