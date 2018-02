Ceaiuri care-ți șterg anii de pe chip

Antioxidanții din compoziția anumitor plante protejează organismul și pielea contra efectelor negative ale stresului oxidativ. Cu alte cuvinte, amână procesele de îmbătrânire.



Ceaiul Rooibos, cât 22 de fructe

Numit și ceai roșu, are efect energizant. Din frunzele ușor fermentate se prepară un ceai de culoare roșiatică. Planta conține substanțe cu rol antioxidant, în special polifenoli. Acţiunea acestora echivalează cu consumul a 22 de fructe şi legume, printre care citrice, broccoli şi morcovi. Folosește o linguriță de ceai la o cană cu apă fierbinte.



Ceai verde cu iasomie, efect anticancer

Ceaiul verde se află în topul băuturilor cu efect antioxidant. Cel semifermentat, Oolong, este considerat ca având cele mai bune proprietăți antioxidante. Ceaiul verde cu iasomie, sub formă de perluțe, este un excelent remediu antiîmbătrânire, având și proprietăți anticancer. E bine să știi că temperatura și timpul de infuzare influențează conținutul în antioxidanți al ceaiului. Cel verde se lasă la temperaturi cuprinse între 50 și 80 grade Celsius, timpul ideal de infuzare fiind de 2 minute.



Ceaiul de Hibiscus scade colesterolul

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) este o plantă bogată în vitamina C. Conține bioflavonoizi, care previn creșterea concentrației de colesterol rău LDL, vinovat de blocarea arterelor. Reduce cantitatea de trigliceride și colesterolul total. Scade glicemia și tensiunea arterială. Prepară o infuzie de 2 linguri de hibiscus în 750 ml apă. Lasă la infuzat 10 minute. Planta nu este recomandată femeilor gravide și celor care alăptează.



Ceaiul de urzică elimină toxinele

Urica ajută la eliminarea toxinelor din organism. Prepari ceaiul din 2 linguri de plantă la 300 ml de apă clocotită. Lasă la infuzat 10-15 minute, apoi strecoară şi consumă câte 2 căni pe zi, cu 30 de minute înainte de masa de prânz şi cea de seară. Urmează tratamentul o lună.