Semne că mănânci prea multă sare

Sarea este asimilată de organism din aproape toate alimentele pe care le mâncăm în fiecare zi. Unele au mai multă sare, altele mai puțină, plus că mai adăugăm noi dacă trebuie. Dar sarea consumată în exces poate provoca probleme de sănătate precum hipertensiune arterială, osteoporoză și alte afecțiuni cronice.



Iată cum îți dai seama că mănânci prea multă sare:



Îți este mereu sete

Organismul are nevoie de o doză mică de sodiu, în fiecare zi, pentru a menține echilibrul de apă din corp. Senzația permanentă de sete apare atunci când corpul simte că nu are suficientă apă pentru a stabili un echilibru între cantitatea de sodiu și restul lichidelor, așa că trimite un semnal către creier că are nevoie de apă.



Simți nevoia de a merge la baie des

Cantitatea mare de sare din organism suprasolicită rinichii, crescând riscul de apariție a pietrelor la rinichi și alte afecțiuni, plus că apare senzația de a merge la baie. Nu uita că sodiul trebuie să se regăsească în organism în cantitate moderată, așadar acordă mai multă atenție alimentației din fiecare zi.



Te doare capul

Ai simțit vreodată că te doare capul fără un motiv? Gândește-te la ce ai mâncat în ultima perioadă. Prea multă sare poate provoca dilatarea vaselor de sânge din creier, ceea ce poate duce la apariția durerii de cap.



Simți că mâncarea nu are niciun gust

În afară de toate riscurile pentru sănătate, consumul excesiv de sare poate să-ți afecteze gustul, astfel încât mâncarea va începe să nu mai aibă gust. Cu cât mănânci mai sărat, cu atât simți nevoia de mai multă sare pentru a simți gustul. Fii atentă la această capcană.



Te confrunți cu balonarea

Mâncarea sărată provoacă balonarea. Nivelele extreme de sodiu, urmate de excesul de lichid pentru echilibrare pot duce la balonare. Persoanele care exagerează cu sarea se pot confrunta și cu picioare și degete umflate, pungi sub ochi, o senzație permanentă de umflare în întregul organism.



Ai poftă de alimente sărate

Dacă simți nevoia să mănânci ceva sărat (chips-uri, alune, covrigei etc), este posibil ca organismul să aibă prea mult sodiu. Renunță să mai adaugi sare în mâncare pentru o perioadă. Vei simți diferența.