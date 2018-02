Ce spun astrele azi, 21 februarie

Berbec

Viata amoroasa este binecuvantata de astre; in bratele partenerului, uitati de grijile cotidiene si va bucurati de reaxarea mult dorita. Realtia de cuplu cunoaste o pasiune crescanda, astfel incat momentele petrecute impreuna astazi ar putea fi memorabile. Exista un risc crescut de dureri de cap, migrene chiar, care pot fi insa controlate prin respectarea riguroasa a orelor de odihna si printr-o dieta echilibrata. In plan profesional, ar fi bine sa mai ascultati si de sugestiile celor mai experimetati decat voi, a persoanelor care stiu mai bine ca voi despre ce este vorba; daca veti merge pe ideea ca voi le stiti pe toate, veti face greseli care ar putea sa va coste scump, pe viitor.



Taur

In plan profesional, veti fi chemati sa luati unele decizii dificile si nu prea va fi loc de erori, in aceste cazuri. Lucrul in echipa vi se va potrivi cel mai bine astazi; veti avea si mai mult incredere in voi insiva, avand si suportul si confirmarea unei echipe care va sustine. Nu este momentul de a va asuma riscuri, chiar daca sunt bine calculate; climatul astral este volatil, de aceea este bine sa va mentineti pe teren stabil, pe cat posibil; concentrati-va sa consolidati ceea ce deja aveti. Relatiile cu anturajul se vor desfasura placut; in aceste grupuri veti gasi ceea ce va trebuie pentru a va linisti fizic si psihic.



Gemeni

Mai multa bunavointa poate aduce liniste in relatia cu membrii familiei; mai multa deschidere si disponibilitate de a asculta, aduce, cu siguranta, armonie si, de ce nu, chiar fericire. Copii va vor da motive de satifactie, prin micile sau mai marile lor realizari. Idealismul va poate arunca in bratele unei iubiri imposibile; chiar daca inima va impinge in directia aceasta, este bine sa ascultati si de vocea ratiunii si sa va menajati sentimentele, daca sansele de reusita ale unei astfel de relatii sunt reduse. Aveti grija sa nu va imbatati cu vise desarte, pentru ca riscurile de a suferi sunt destul de crescute. Starea de sanatate va confera energie si va sustine in actiunile acestei zile.



Rac

Viata de cuplu va fi destul de anosta astazi, mai ales daca atentia voastra sau a partenerului se va concentra mai mult pe munca, decat pe relatia dintre voi; ca urmare, nimic interesant nu se va intampla in viata voastra impreuna, chiar daca, la un moment dat, chiar si o mica disputa care sa aprinda scanteia pasiunii ar putea fi folositoare si de dorit. Pastrati-va, insa, optimismul si, daca este vorba numai de un incident izolat, lasati sa treaca de la sine, fara a face valva pe acest subiect. Daca, totusi, este vorba despre o situatie care se perpetueaza de mai multa vreme, ar fi cazul sa luati initiativa si sa discutati deschis cu partenerul; problemele de acest gen tind sa acapareze gandurile si sa va impiedice sa va concentrati, asa cum trebuie, pe celelalte chestiuni importante din viata voastra.



Leu

Ambivalenta voastra, manifestata deschis in unele ocazii, este o problema mai mare pentru cei din jur decat pentru voi. Contextul astral va este defavorabil, avand in vedere ca nu reusiti sa va hotarati cu privire la lucrurile importante din viata voastra. Daca pe voi nu prea va afecteaza sa trageti de timp, trebuie sa va ganditi ca s-ar putea sa tineti incurcate si alte persoane care depind de hotararile voastre. Deciziile pasionale, luate sub impulsuri emotionale, sunt total contraindicate; impulsurile de moment pot fi extrem de nocive, in contextul acestei zile, cu consecinte negative pe care le-ati putea resimti multa vreme de-acum incolo.



Fecioara

Este posibil ca astazi, unul dintre prietenii vostri sa faca apel la serviabilitatea voastra; acordati-i ajutor, binenteles, dar nu va asumati voi greul poverii pe care el insusi trebuie sa si-o asume. Pana la urma, responsabilitatea principala nu este a voastra, ci a prietenului vostru, cre trebuie sa se descurce, pe propriile picioare. Nu fiti dezamagiti, chiar daca inregistrati unele esecuri in viata profesionala; nu se poate ca totul sa mearga asa cum va doriti, in fiecare zi; succesul poate sa apara de unde va asteptati mai putin. Din pacate, nu veti avea parte de prea mult suport si, chiar si superiorii vostri ar putea ramane indiferenti la unele din ideile pe care le propuneti.



Balanta

Astazi veti fi mult mai felxibili in a face planuri, fata de ceea ce astepta cei din jur de la voi; voi sunteti, de obicei, cei care faceti planurile si, de cele mai multe ori, tindeti sa le impuneti celorlalti, fara a avea prea mare disponibilitate sa negociati. Diplomatia este unul din avantajele pe care vi le ofera contextul astral al zilei si ar trebui sa profitati din plin de acest atu in relatiile cu anturajul. Puteti interveni cu succes in aplanarea conflictelor domestice sau a celor izbucnite spontan intre persoane pe care le cunoasteti, facilitand discutiile pe un ton conciliator pentru gasirea unui scop comun. Emotiile si sentimentele vor fi mai greu de exprimat pentru voi, astazi; ar fi bine sa va straduiti sa vorbiti deschis, atunci cand aveti ceva de spus in aceasta privinta.



Scorpion

Astrele va insufla un criticism exagerat, atat la adresa voastra, cat si la adresa celor din jur; daca voi nu va saturati de asta, cu siguranta cei din anturaj s-ar putea ca, la un moment dat, sa va lase sa vorbiti singuri si sa plece spre zone cu mai putin stres. Obsesiile pentru ceea ce ati facut voi rau sau pentru rezultatele negative ale altora devine repede obositoare. Daca vreti sa mai aveti cu cine sta de vorba, ar fi bine sa va ganditi sa schimbati repertoriul. Familia s-ar putea dovedi ceva mai rabdatoare cu voi, insa nu insistati sa depasiti limitele "obrazului subtire", fiindca veti primi imediat replicile meritate si fara prea multe menajamente.



Sagetator

Va doriti doar sa fiti lasati in pace astazi, indiferent de cat de multe sunt de facut. Veti fi demotivati si usor obositi, asa ca si cele mai simple lucruri s-ar putea sa vi se para foarte grele. In acest caz, cel mai simplu lucru de facut ar fi sa va retrageti undeva si sa incercati sa va reveniti la normal. Doar ca niciodata nu este atat de simplu! Exista responsabilitati de indeplinit, lucruri de facut, iar asta va obliga sa actionati. Prioritizati, rezolvati doar ceea ce este absolut urgent, apoi vedeti-va si de voi. Va fi important sa nu va demoralizati, pentru ca zilele urmatoare vin cu provocarile lor, carora va trebui, de asemenea, sa le faceti fata.



Capricorn

Prietenii va incurajeaza, va impulsioneaza in demersurile planificate si sunt de partea voasra astazi. Ba chiar s-ar putea, ca intr-o anumita ocazie, sa aveti parte de o interventie extrem de oportuna, salvatoare, din partea unuia dintre cei mai apropiati. Veti fi solicitati pentru mai multe actiuni, insa va trebui sa le selectati, in functie de importanta lor, pentru ca nu veti reusi sa le faceti fata la toate. Ar trebui sa va petreceti ceva mai multi timp cu familia; daca este nevoie de explicatii suplimetare pentru ca lucrurile sa fie corect intelese, nu ezitati sa le oferiti. Orice neintelegere poate genera situatii tensionate, de care chiar nu aveti nevoie.



Varsator

In continuare, accentul se pune pe casa si familie, pe relatiile cu cei dragi. Problemele acestui plan al vietii voastre va vor acapara interesul si va trebui sa va implicati mult mai mult ca de obicei in reglementarea chestiunilor care nu merg asa cum ar trebui. Tonul conciliant este foarte important, in cazul in care se ajunge la situatii tensionate. In plan profesional, interesele vor fi diverse, insa nu veti putea sa va concentrati asa cum trebuie asupra problemelor care vor fi de rezolvat. Superficialitatea ar putea sa cauzeze incidente nedorite astazi, ca urmare nu va asumati prea multe sarcini, daca nu puteti acorda atentia necesara acestora.



Pesti

Astazi s-ar putea sa vedeti lucruri extraordinare in intamplari ordinare; se prea poate insa, ca cei din jurul vostru, sa nu tina tocmai pasul cu imaginile voastre vizionare. De aceea, trebuie sa manifestati rabdare cu cei care inca nu pot sa vizualizeze evolutiile la fel ca voi. In plan profesional, va trebui sa faceti eforturi sustinute pentru a lucra in echipa. Astazi sunteti mai mult setati pe individual, va place sa lucrati retrasi, iar restul lumii sa va lase in pace. Aveti grija sa nu va manifestati foarte intens tendintele de izolare in familie, mai ales fara sa va explicati sentimentele celor apropiati. Ati putea starni situatii cam greu de rezolvat.