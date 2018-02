Fructul care previne bolile de inimă

Dincolo de textura sa ușor cremoasă și de gustul inconfundabil, kiwi este un fruct cu multiple beneficii asupra sănătății organismului. Este bogat în vitaminele A, C și E și conține o sursă deloc neglijabilă de magneziu, calciu, potasiu și fibre. Îl poți consuma ca atare sau în diferite combinații de salate de fructe!



Bogat în antioxidanți

Kiwi ar trebui consumat zilnic deoarece este o sursă importantă de vitamina C, compuși fenolici, carotenoizi și antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi. Pentru a-ți menține starea de sănătate, încearcă să incluzi în alimentație cel puțin un kiwi. Ideal ar fi să îl mănânci la micul dejun.



Te ajută să adormi

Kiwi poate fi consumat atât în timpul zilei, cât și seara, deoarece compușii din fruct ajută la tratarea insomniei, relaxează corpul și îi dau o stare de bine. Dacă te confrunți cu probleme ale somnului, nu uita să mănânci un kiwi înainte de culcare.



Îmbunătățește digestia

Fructul conține anumite enzime care ajută la descompunerea alimentelor și facilitează procesul digestiei. Dacă ai probleme cu sistemul digestiv, poți mânca un kiwi după jumătate de oră de la masă.



Întărește sistemul imunitar

Un kiwi pe zi îți va asigura necesarul de vitamine și minerale de care organismul tău are nevoie pentru a se putea apăra împotriva virusurilor și a bacteriilor. Dacă nu ești obișnuită să îl consumi simplu, combină-l cu banane pentru a-i reduce din aciditate.



Previne bolile de inimă

Sursă naturală de potasiu, un kiwi pe zi îți menține inima sănătoasă potrivit specialiștilor în nutriție. Dacă îl vei consuma regulat, vei observa că tensiunea arterială se va păstra în limitele normale, iar riscul altor boli cardiovasculare va fi diminuat.