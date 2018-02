Oferta turistică a Moldovei a fost apreciată înalt la expoziții de profil în Polonia și Italia

Oferta turistică a Republicii Moldova a fost înalt apreciată la expoziția specializată Borsa Internazionale del Turismo (BIT) din Milano, iar la Salonul Turistic de la Poznan, Polonia, a luat Premiul Mare pentru concept, design și posibilitățile logistice oferite, informează MOLDPRES.



Sub umbrela brandului turistic de țară „Pomul Vieții” și în cadrul campaniei internaționale de comunicare “#BeOurGuest”, Moldova a fost prezentă la cele două expoziții cu un stand comun la care vizitatorii au făcut tururi virtuale la cele mai importante destinații turistice ale țării, iar tur-operatorii au avut zeci de întâlniri cu agenții economici din Italia și Polonia care își completează ofertele turistice cu destinații orientate pe turismul gastronomic și de aventură ușoară.



Reprezentanți ai diasporei alături de doi bucătari, membri ai Asociației Profesionale a Bucătarilor din Italia, au organizat și un show gastronomic de preparare a bucatelor tradiționale moldovenești, care au fost servite cu un pahar de Vinul Moldovei. Astfel, vizitatorii au putut gusta din plăcintele moldovenești, sărmăluțele din foi de varză și viță de vie, hulubași din aluat și desigur din tradiționalul desert: prune cu nuci și frișcă, precizează un comunicat de la Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei.



„În mai puțin de patru ani, de la cea mai puțin cunoscută destinație în Europa, țara noastră a ajuns să fie plasată în top 10 țări recomandate pentru călători de către publicații internaționale notorii. De aceea, susținem promovarea imaginii Moldovei drept destinație turistică inedită în centrul Europei, inclusiv prin campanii și activități bine definite pe piețele țintă, precum Italia și Polonia”, a menționat Doina Nistor, director, Proiectul de Competitivitate din Moldova.



În opinia Ambasadorului Moldovei în Italia, Stela Stângaci, „este o adevărată onoare pentru Republica Moldova să-și prezinte oferta turistică pentru al doilea an consecutiv la cel mai mare eveniment dedicat turismului organizat în Italia. La o distanță de un an am atestat o creștere a fluxului de turiști italieni care vin să viziteze Moldova.”



La Salonul Turistic de la Poznan, Polonia, oferta turistică a Moldovei a luat Premiul Mare pentru concept, design și posibilitățile logistice oferite, demonstrând astfel calitatea activităților de promovarea pe piața poloneză. Distincția vine după ce în luna noiembrie 2017, standul Moldovei a luat un premiu similar la expoziția TT Warsaw.



„Sectorul privat și mediului asociativ reușesc să promoveze tot mai calitativ imaginea țării, să intensifice relațiile economice și să crească numărului de turiști străini care urmează să descopere Republica Moldova ca o destinație turistică atractivă și accesibilă”, a declarat Vitalie Zaharia, director MIEPO.



Evenimentele de acest fel se aliniază la direcțiile strategice de promovare a turismului în 2017-2019 elaborat cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova. Anul trecut, 42 972 cetățeni italieni au vizitat Republica Moldova, în timp ce din Polonia au venit 14 079 de turiști. La patru ani distanță după ce a fost declarată cea mai puțin vizitată destinație din Europa, Moldova a desfășurat o amplă campanie de promovare sub umbrela brandului turistic de țară „Pomul Vieții”. Astfel, pe parcursul anilor 2016-2017, Moldova a înregistrat o creștere medie anuală de 17 la sută, ajungând la 3,2 milioane de vizitatori.