Consilier municipal: Mă bucură schimbările din Primăria Chișinău

În administrația municipiului Chișinău au loc schimbări. Nu este vorba despre acțiuni sporadice, ci despre un complex de acțiuni, lansate acum doi ani, când în Consiliul municipal Chișinău au venit alte partide. Afirmația îi aparține consilierului municipal Vitalie Mucan, secretar al fracțiunii PSRM, și a fost făcută în cadrul dezbaterilor publice cu tema: „Interferențe administrative și politice în capitală”, organizate de Agenția de presă IPN și Radio Moldova.





„Mă bucură aceste schimbări în Primărie. Nu pot să spun că sunt decizii sporadice. Sunt un complex de acțiuni care au fost demarate doi ani în urmă când au venit alte partide în CMC. Vedem că lumea se dezvoltă, dar municipiul rămâne în urmă. Sunt necesare reforme urgente și este necesar astăzi să luăm decizii corecte pentru a schimba situația în municipiu. Noi am auzit pe parcursul a opt ani că în municipiu situația este bună și că lucrurile merg foarte bine. Dar cu toții locuim în această capitală și vedem că lucrurile stau destul de prost. Și de aceea este necesar ca să intervenim prompt și să implementăm reformele care sunt necesare pentru cetățeni”, a spus Vitalie Mucan.

Deși se consideră promotor al reformelor noi, consilierul PSRM a declarat că deocamdată sunt mai multe riscuri decât avantaje de pe urma ultimilor acțiuni întreprinse la nivel municipal, dar acestea urmează să se evidențieze o dată cu schimbarea sistemului. Alesul local a spus că există anumite riscuri și din aceste considerente PSRM a insistat pe așezarea la o masă rotundă comună pentru a discuta și pentru a lua acele decizii care să aibă consecințe pozitive.

„Riscurile sunt foarte mari. Noi am văzut multe reforme, decizii, dar care nu au avut niciun rezultat. De aceea și ne dorim să ne așezăm la o masa rotundă ca să vedem care sunt riscurile și avantajele. Pe parcursul a doi ani, fracțiunea noastră nu a pus în discuție niciodată subiecte geopolitice. Tot timpul ne-am propus să discutăm despre dezvoltarea municipiului și să îmbunătățim nivelul de trai. Ceea ce se petrece astăzi are riscuri foarte mari, dar noi trebuie să mergem înainte cu implementarea reformelor și schimbarea sistemului. Căci acel sistem care a durat 10 ani nu mai activează și nu dă rezultate. Noi vedem riscuri mari în toate schimbările și modificările adoptate în ultimul timp. Noi acum asistăm la reorganizarea mai multor direcții cum ar fi cea a sănătății și asistenței sociale, dar urmează și alte direcții. Trebuie de schimbat abordarea față de cetățeni. Noi vom ajunge și la Direcția transport și la Direcția patrimoniu. Căci noi avem patrimoniu al municipiului care nu este luat la evidență, nu se petrec licitații privind darea în locațiune. Sunt foarte multe probleme, noi am atenționat în repetate rânduri. Nu era Chirtoacă de vină ca persoană, dar „sistemul Chirtoacă”. Și de aceasta noi nu vedem încă mari schimbări și nu putem vorbi astăzi despre avantaje. Avantajele le vom vedea pe parcurs”, a spus secretarul fracțiunii PSRM în CMC .

Vitalie Mucan susține că fracțiunea sa va aproba acele modificări de sistem care vor îmbunătăți condițiile de trai ale cetățenilor. „Fracțiunea noastră pe parcursul a doi ani a demonstrat că ne dorim transparență. Noi am fost primii care am insistat ca la ședințele de la comisiile de specialitate să fie prezentă presa, să fie transmise on-line ședințele Consiliului. Suntem deschiși pentru presă, ca orice cetățean să știe ce se întâmplă în Primărie. Noi suntem partidul care comunică cel mai mult cu cetățenii. Căci de la oameni vin toate schimbările și modificările. În primul rând, cetățeanul așteaptă nu politică, dar condiții de trai mai bune. Se vorbește mult despre transport, despre reparația drumurilor, despre ambuteiaje, despre toate aceste aspecte noi am anunțat încă doi ani în urmă. Însă, de fiecare dată în loc să fie adaptate politice menite să schimbe condițiile de trai, noi la toate ședințele am asistat doar la politică și nu la satisfacerea necesităților cetățenilor”.

