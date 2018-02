Deputații au votat declarația prin care cer Moscovei să înceteze atacurile informaționale și denigrarea cetățenilor Moldovei

Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securității informaționale și amestecul abuziv în activitate politică din Moldova. Documentul a fost votat de către parlamentari la prima ședință plenară din acest an și este o reacție la amenințările și apelurile la represalii, lansate de Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, după intrarea promulgarea legii anti-propagandă din Moldova. Hotărârea a fost înaintată de către un grup de deputați din Partidul Democrat din Moldova și din Grupul Popular European. Documentul a fost susținut și de către parlamentarii liberali și liberal-democrați. În favoarea declarației au votat 63 de deputați.



Deputații și-au exprimat îngrijorarea față de intensificarea atacurilor la adresa securității informaționale a țării noastre de către Federația Rusă, lansate prin intermediul unor televiziuni de la Moscova, dar și a unor instituții media din Republica Moldova. Atacurile vizează denigrarea Republicii Moldova, a unor instituții și a unor oficiali, dar cel mai grav este că vizează denigrarea cetățenilor țării.



În declarație se arată că practicile negative manifestate de propaganda rusă, care s-a transformat într-un veritabil instrument de denigrare a Republicii Moldova, au fost confirmate de nenumărate rapoarte prezentate public de către societatea civilă și organizații internaționale independente. Dar în loc să fie stopat, fenomenul s-a agravat în ultimul an și a luat suplimentar forma de promovare a partidelor satelit pe care serviciile secrete de la Moscova le dețin și gestionează în țara noastră.



Deputații mai constată implicarea unor entități ale Federației Ruse în activitatea politică din Republica Moldova, prin patronarea unor partide politice și mișcări extremiste. Această îngrijorare este cu atât mai mare într-un an electoral, când tot mai multe acțiuni ale partidelor menționate indică foarte clar o intenție de implicare a unor factori interesați din Federația Rusă în alegerile care vor avea loc în Republica Moldova la sfârșitul acestui an și manipularea votului pe care urmează să îl dea moldovenii.



În același timp, votanții declarației atrag atenția că propaganda a mers mână în mână cu hărțuirea oficialilor politici și instituționali din Moldova, prin abuzuri comise de instituții de la Moscova. ”Deși autoritățile noastre au făcut mai multe adresări oficiale în care s-a cerut un răspuns și un dialog deschis cu Federația Rusă pentru lămurirea nenumăratelor situații abuzive, unele instituții de la Moscova au decis să răspundă prin intensificarea acestor hărțuiri, fără să manifeste o disponibilitate spre dialog”, se menționează în document.



Provocările au continuat prin adoptarea recentei decizii a Dumei de Stat a Federației Ruse, prin care se recomandă ca anumite posturi de televiziune din Federația Rusă să-și înceteze emisia pe teritoriul țării noastre.



Deputații subliniază că prin decizia dată, Rusia confirmă că în realitate scopul principal al retransmiterii acestor emisiuni în Moldova nu a fost oferirea de programe calitative moldovenilor, dar folosirea acestui mijloc pentru a-i denigra și a le denigra țara. ”Această decizie vine să confirme, încă o dată, cu probe oficiale suplimentare, temeinicia deciziei Parlamentului Republicii Moldova de a întreprinde măsuri pentru securizarea spațiului informațional, dar în același timp face și mai evidentă imixtiunea în conținutul programelor difuzate de Federația Rusă în Republica Moldova”, se arată în declarație.



În același timp, Parlamentul a cerut instituțiilor abilitate să urmărească modul în care decizia Dumei de Stat va fi pusă în aplicare. Iar în caz de necesitate, să intervină conform legislației Republicii Moldova, astfel încât să nu apără dezechilibre în spațiul mediatic autohton sau să fie favorizați anumiți actori politici care dețin, direct sau indirect, controlul asupra unor televiziuni ruse retransmise în Republica Moldova.



Deputații au făcut apel către înalții decidenți politici ai Federației Ruse să intervină pentru a stopa toate aceste abuzuri și campanii de denigrare a Republicii Moldova. De asemenea, ei au solicitat să fie oprită orice formă de sprijinire a partidelor politice din țara noastră de către entități din Federația Rusă, menționând că finanțarea lor din surse externe este ilegală, la fel ca și susținerea lor prin alte modalități.



Totodată, parlamentarii consideră că toate aspectele semnalate pot fi lămurite printr-un dialog deschis, care să ducă la eliminarea blocajelor apărute și la reluarea activităților care privesc consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Federația Rusă.