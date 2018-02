Războiul neîncheiat dintre Rusia și Japonia. Ultima decizie a guvernului de la Tokyo

Duminică, 11 februarie, Rusia va derula un exercițiu militar de amploare, cu 2.000 de trupe, în Oceanul Pacific, în Arhipelagul Kurilelor, aflat într-o lungă dispută teritorială cu Japonia. Evenimentul trezește îngrijorare la Tokyo.





Ministrul de Externe Taro Kono a declarat că Guvernul de la Tokyo a depus, la nivel diplomatic, o notă de protest față de exercițiile militare ale Rusiei în zona Kurilelor.

Diplomatul a făcut o trimitere specială spre Insula Kunashiri, aflată sub controlul Rusiei și revendicată de Japonia ca parte integrantă a Teritoriilor sale de Nord, transmite postul public nipon de radio NHK.

Taro Kono a afirmat în camera inferioară a Parlaemntului Japoniei că exercițiile militare rusești ar putea duce la o militarizare de proporții a Rusiei în Kurile.

Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat recent desfășurarea de avioane rusești în Arhipelagul Kurilelor, ocupat la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial de către URSS și preluat apoi de Federația Rusă.

Insulele se află sub administrație rusă și sunt cunoscute sub numele de Kurilele de Sud, în timp ce autoritățile de la Tokyo se referă la ele sub denumirea de Teritoriile de Nord.

Practic, Rusia și Japonia se află în stare de război pe seama acestor insule, deoarece nici până azi nu au semnat un tratat de pace.

Decretul semnat de premierul rus va permite avioanelor rusești să folosească un aeroport civil din Arhipelagul Kurile în scopuri militare.

Decizia vine în contextul unei întâlniri programate între miniștrii de externe din cele două țări pentru a discuta cooperarea pe acest litigiu teritorial.

Subiectul fierbinte este însă altul: hotărârea Japoniei de a permite Statelor Unite să își construiască o bază militară în această zonă.