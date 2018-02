Recent, Ministrul de Externe al Moldovei, Tudor Ulianovschi a efectuat o vizită oficială în SUA. Am fost consternat de anumite comentarii făcute de câțiva foști diplomați cărora am decis să le consacru acest text.



Perioadele ”roz”, ”gri” și ”negre” ale relației Moldovei cu SUA



Vizitele Miniștrilor de Externe ai Republicii Moldova în SUA rareori stârnesc discuții aprinse în societatea moldovenească. Chiar dacă unii miniștrii reușesc uneori să viziteze Departamentul de Stat al SUA, locul în care se plămădește politica americană din regiunea noastră. Publicul și jurnaliștii vibrează cu intensitate doar atunci când SUA sunt vizitate de Prim Miniștri sau Președinți. De exemplu, nu-mi amintesc reacții deosebite ale cuiva în cazul vizitelor foștilor Miniștri de Externe, Natalia Gherman, în septembrie 2013 și, Andrei Galbur, în martie 2017.



Dar, în mod cert, am fost cu ochii în patru atunci când SUA au fost vizitate de ex-premierul Iurie Leancă, în martie 2014. Toată lumea se întreba – va da ochii șeful cabinetului moldovean cu președintele american de atunci, Barack Obama, sau nu va da. Președintele american a decis să intre ”întâmplător” în biroul în care discutau pașnic premierul Leancă cu vicepreședintele american Joe Biden, și l-a felicitat pe Leancă pentru Acordul de Asociere parafat la Summitul Parteneriatului Estic din Vilnius, 2013. Faptul că în perioada ceea ”șmecherii” furau miliardul (sau poate chiar îl cheltuiau) conta mai puțin. Atunci era perioada ”roz” a relațiilor moldo-occidentale.



Acum suntem în perioada ”gri”. Nu avem carte blanche din partea americanilor, nici vorbă. Și nici ”undă verde”. Dar nu e nici perioadă ”neagră”. SUA construiesc alianțe în regiune. Iar Ucraina, împreună cu Moldova, dar și Georgia, au un interes rezonabil de a contribui cu ce pot.



Cum putem defini relația noastră cu SUA?



Relația noastră cu americanii aș putea să o definesc ca pd o ”cooperare bazată pe interes comun fără încredere reciprocă deplină”. Avem un interes comun – scoaterea armatei ruse din Transnistria. Din varii considerente. Dar americanii n-au încredere deplină în guvernarea noastră actuală. Tot din varii considerente. De aceea, ni se reproșează anumite lucruri (sistemul mixt, decriminalizarea activităților economice, miliardul) care azerilor, de exemplu, nu li se reproșează. Apropo, în ceea ce privește ”miliardul furat” vedem o atitudine diferita a americanilor în Moldova față de Ucraina (cazul Privatbank) Și noi acceptăm asta pentru că suntem moldoveni, iar ei sunt americani. E simplu. De altfel, americanii rareori au în cineva deplină încredere.



Am vrut însă să scriu despre așa numiții ”proeuropeni” din țara noastră care speculează mult pe seama relației noastre cu americanii pentru ca să mai arunce o lopată cu noroi peste guvernare. Recent, acești ”părerologi” au folosit prilejul vizitei ministrului de Externe al Moldovei, Tudor Ulianovschi, în SUA pentru a constata că toate încercările democraților „de a se pune bine pe lângă autoritățile americane … eșuează”. Mă refer la interviul fostului ambasador Andrei Popov, oferit unui post de radio. Dar au fost și alți comentatori cărora le ”scapă raționamentele unei asemenea vizite”. Să încercăm să le explicăm cum au loc aceste vizite.



Exemple de manipulare ale unor diplomați care, poate, nici n-au fost vreodată diplomați



Popov constată că Bridget Brink, asistentul adjunct al Secretarului de Stat American, n-ar fi un omolog perfect pentru un Ministru de Externe al țării noastre, de unde deducem că, potrivit fostului diplomat, întâlnirea ministrului nostru de Externe n-a fost una corespunzătoare statutului lui. În același timp, Popov recunoaște că ministrul de Externe nu prea avea șanse să se întâlnească cu Secretarul de Stat American, Rex Tillerson. Cu toate acestea, diplomatul aterizat de ceva timp la TV8, uită să ne spună cu cine ar fi trebuit să se întâlnească ministrul de Externe al Moldovei la Departamentul de Stat.



Vom încercă sa adăugăm ceea ce fostul membru al Partidului Democrat Popov, a ”uitat” să ne comunice. În primul rând, vizita Ministrului de Externe, Tudor Ulianovschi, la Washington a fost convenită pe data de 25 ianuarie 2018, într-o convorbire telefonică dintre ministru si chiar doamna Brink. Prin urmare, acest format este considerat adecvat atât de americani, cât și de moldoveni. Nu prea pot să mi-l imaginez pe Popov, în fosta sa calitate de diplomat, refuzând un asemenea format. Chiar dacă diplomatul promovat de PDM a fost un exemplu de extravaganță cinovnicească.



Probabil, Popov avea în vedere că un omolog perfect al ministrului moldovean ar fi fost nu Bridget Brink, ci Aaron Wess Mitchel, care a înlocuit-o recent pe Victoria Nuland în funcția de Asistent al Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene și Euroasiatice. Dl Mitchel este cu o treaptă mai sus în ierarhie decât doamna Brink. O fi și sperăm că această întâlnire va avea loc în viitorul apropiat, dar nu credem că vizita la Washington trebuia să fie ratată din cauza acestor considerente.



O atenție specială Popov a atras-o fotografiei de pe site-ul Ministerului, care n-a fost ”vie”, ci preluată de pe alte site-uri. Acest fapt i-a dat motiv jurnalistului de la TV8 să insinueze că întâlnirea s-ar putea să fie un fake (din spusele altora). O asemenea afirmație frizează absurdul, iar Popov cade în derizoriu. Cu siguranță, ambasada SUA ar fi negat faptul vizitei în cazul în care ea n-ar fi avut loc. Iar lipsa pozelor de la locul faptei ar putea să fie o simplă precauție luată de americani pentru a evita politizarea evenimentului prin difuzarea lor în presa moldovenească. Mă miră că Popov, care a lucrat și la Washington, dar și la PDM, n-a luat în calcul acest fapt. Să fie oare vorba de o frustrare personală?



Minte cât poți, că tot ceva va rămâne



Se pare că afirmația de mai sus i se potrivește perfect fostului diplomat, ex-membru al PDM și actualului ziarist, Popov. Luând în derâdere și terfelind diplomația moldovenească, el scuipă banal în fântâna din care a băut apă. Nu credem că tot ce face Ministerul de Externe al Moldovei e demn de a fi apreciat. Această teză e valabilă și acum, dar și pentru perioadele anterioare, atunci când Popov servea cu ”abnegație” statul nostru. Dar faptul că jurnalistul uită de lecțiile de diplomație luate anterior și se transformă subit în exponent al presei galbene, trezește nedumerire.



Cât privește relația noastră cu americanii, vrem să credem că vom mai avea timp și spațiu pentru a o trata cu seriozitate. Cu condiția să nu fim împiedicați de asemenea abordări puerile ale unor foști diplomați și politicieni scăpătați care îngroapă fondul problemei și ne trimit pe piste false.