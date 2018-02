Năstase aruncă din nou săgeți înspre Maia Sandu: Împreună, doar în condițiile noastre

Andrei Năstase o contrazice din nou pe colega lui de coaliție Maia Sandu. Liderul Partidului Demnitate și Adevăr a insistat aseară, la o emisiune de la TVR Moldova, că este gata să formeze un bloc comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate doar în condițiile parității și egalității. De asemenea, Năstase reiterat că acordul dintre cele două formațiuni nu poate fi schimbat fără o decizie comună.



„Decizia a fost confirmată de două formaţiuni prin organele supreme. În timp, au durat discuţiile cu privire la modul de colaborare. Pe 29 noiembrie 2017, noi am formalizat modul în care noi o să alcătuim un bloc electoral. Această formalizare se reduce la câteva lucruri esenţiale. Astfel, cele două partide vor crea un bloc electoral pe principiul egalităţii şi reciprocităţii.



Mai mult, potrivit lui Năstase, PAS și PPDA nu vor face alianțe cu alte partide, ci doar cu reprezentanții acestora.



Luni, într-o emisiune la ”Adevărul Moldova”, Maia Sandu a declarat că lista comună a PAS și PPDA va fi creată în baza principiilor meritocrației și integrității, dar nu în baza parității și egalității, așa cum declara Andrei Năstase. Potrivit Maiei Sandu, toată lumea va concura pentru un loc în lista comună a PPDA și PAS, iar cel mai puternic și integru va câștiga. La fel se va întâmpla și cu cei care vor fi înaintați în circumscripțiile uninominale. ” Noi nu am vorbit despre liste concrete în acest acord, dar am vorbit despre principii care stau la baza parteneriatului. Și cele mai importante principii presupun meritocrația și integritatea”, a precizat liderul PAS, Maia Sandu.