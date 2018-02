Strugurii moldovenești au ajuns și pe piața Emiratelor Arabe

Strugurii moldovenești au ajuns, în premieră, pe piața Emiratelor Arabe. Un grup de producători de la Costești, raionul Ialoveni, au livrat, în luna ianuarie, 18 tone de struguri, pe cale maritimă, pe piața Emiratelor Arabe. Contactele au fost stabilite în cadrul expoziției World of Perishables, Dubai, de către Asociația Moldova Fruct, informează MOLDPRES.



”Am participat la expoziția din Emiratele Arabe de trei ori. Acolo am reușit să stabilim anumite relații cu potențiali cumpărători și am exportat un container de struguri pentru probă. Strugurii urmează a fi distribuiți în magazine, în piețe. Așteptăm părerea consumatorului de pe această piață. Dacă strugurii vor fi apreciați, la toamnă vom livra cantități mai mari”, spune Iurie Bivol, manager al cooperativei FructBioImpex.



Strugurii au fost transportați pe cale maritimă spre Dubai timp de 25 de zile și au ajuns la destinație în stare perfectă. „Cheltuielile de transport pentru livrările de fructe pe cale maritimă nu sunt cu mult mai mari decât cele pentru livrările pe piețele tradiționale. La fel ca și pentru transportarea unui TIR de struguri în Sankt Petersburg, s-au cheltuit patru mii de dolari pe un container", afirmă Iurie Bivol.



Producătorii de la Costești au exportat în acest sezon 400 tone de struguri spre Polonia, cantități mai mici au luat calea spre Mongolia, Irak. În următoarea perioadă, FructBioImpex preconizează să se conformeze cerințelor și să obțină certificatul GlobalGAP pentru a livra fructe și pe alte piețe cum ar fi Germania, Austria, alte țări europene.



Directorul Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, menționează că în anul 2017 în Republica Moldova au fost produse 110 mii tone struguri de masă. „80 la sută din struguri au fost exportați spre țări ca Federația Rusă, România, Belarus, Irak, Polonia, Letonia”, spune Iurie Fală.



Uniunea Europeană a oferit o cotă anuală de 10 mii tone pentru strugurii de masă produși în Republica Moldova. Această cotă a fost utilizată pe deplin de către exportatorii moldoveni de struguri de masă în anii 2015, 2016 și 2017.



Unul dintre obiectivele Asociației Moldova Fruct este de a oferi suport membrilor săi în diversificarea piețelor, obiectiv susținut de partenerii de dezvoltare de la proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO).



Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe din Republica Moldova este o organizaţie necomercială, nonguvernamentală şi apolitică, membrii căreia sunt mai mult de 170 producători de fructe de pe întreg teritoriul ţării.