Primarii din Chișinău și Iași au stabilit ce proiecte vor fi realizate în comun în capitala țării noastre

Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a convenit cu primarul din Iași, Mihai Chirică, să fie implementate în comun câteva proiecte în Chișinău. Cei doi edili au avut azi o întrevedere, la care au vorbit despre colaborarea dintre Iași și Chișinău.



”M-am văzut azi cu Mihai Chirica, primarul orașului Iași și un bun prieten al Chișinăului.



Am hotărât că în cadrul colaborării transfrontaliere dintre Republica Moldova și România, la Chișinău, vor fi implementate 3 proiecte, care vor consta în reabilitarea unei clădiri, monument de arhitectură de importanță istorică, crearea unui centru de cercetare etnică și a unui centru de pregătire a medicilor și angajaților medicali în vederea asistenței persoanelor in etate”, a scris Silvia Radu pe Facebook.



De asemenea, primarul din Iași a promis că va ajuta firmele de IT din oraș și le va invita la un schimb de experiență peste Prut.