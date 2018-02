AIPA a lansat campania de recepționare a cererilor de subvenționare pentru anul 2018

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat astăzi campania de recepționare a cererilor de subvenționare pentru anul 2018. Potrivit Legii Bugetului de stat pe anul curent, Fondul Național de dezvoltare agricolă și a mediului rural este de 900 milioane de lei.





”De la 1 februarie și până la 31 octombrie, producătorii agricoli pot depune cereri pentru a obține subvenții. Din suma totală de 900 milioane de lei, prevăzută de bugetul de stat, 633 de milioane vor fi oferite agricultorilor ce vor solicita subvenții în 2018, alte 220 mln de lei sunt destinate finanțării cererilor de subvenționare depuse în 2017 și care nu au avut acoperire financiară. O sumă de 47 mln va fi utilizată pentru susținerea Fondului Viei și Vinului”, a anunțat într-o conferință de presă Liviu Volconovici, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Ministrul a adăugat că circa 5 la sută din Fondul Național de dezvoltare agricolă și a mediului rural sau 45 milioane de lei vor fi repartizate pentru finanțarea proiectelor prezentate de tineri agricultori.

Este pentru prima dată când AIPA lansează atât de devreme campania de recepționare a cererilor de subvenționare. Acestea se datorează mai multor factori, inclusiv adoptării de către Parlament a legii privind subvenționarea producătorilor agricoli ce a dat o certitudine procesului. Un alt moment important, la începutul anului 2017 a fost aprobat un regulament pe o perioadă de cinci ani, ce oferă producătorului posibilitatea să facă o investiție pe o perioadă mai mare. În anii precedenți procesul de depunere a dosarelor era lansat în iunie-iulie.

Directorul general AIPA, Nicolae Ciubuc, a declarat că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură „este în capacitate deplină de a asigura și a demara campania de recepționare a dosarelor de sprijin financiar”.

„Prima prioritate în acest sens este stingerea restanțelor pentru anul trecut, în condițiile în care aproximativ 1500 de cereri nu au avut acoperire financiară în sumă de 220 milioane de lei. 65 la sută din aceste cereri au fost examinate, fiind decontate deja 80 milioane de lei”, a spus Nicolae Ciubuc. El adăugat că toate cererile, parvenite în anul 2017, vor fi examinate, iar sumele solicitate vor fi achitate pe parcursul lunii februarie.

„Ne așteptăm la un număr mare de cereri în acest an, mai ales că perioada de depunere a solicitărilor va fi de aproximativ nouă luni. În istoria subvenționării nu am mai avut asemenea cazuri, când am început atât de devreme campania de recepționare a cererilor”, a subliniat directorul general AIPA.

În anul 2017 au fost depuse 7800 de cereri de subvenționare în sumă totală de 800 milioane de lei.

Statul sprijină prin subvenții ridicarea competitivității prin modernizarea și restructurarea sectorului, gestionarea durabilă a resurselor naturale, dar și măsurile aferente dezvoltării rurale. Și în 2018 vor fi stimulate afacerile tinerilor și femeilor antreprenori, cărora statul le va acorda circa 15 la sută din totalul subvențiilor. La fel, vor fi susținute grupurile de producători agricoli. O noutate în acest an va fi acordarea subvențiilor în avans, odată cu aprobarea Programului respectiv de către Guvern. Pentru prima oară, în anul curent, cererile vor putea fi depuse on-line.