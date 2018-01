Conslierii formațiunii Partidului Nostru din Bălți urmează exemplul liderului lor de partid, Renato Usatîicare trăiește și-și desfășoară afacerile peste hotare. Aceștia duc viață dublă, fiind în același timp consilieri săraci în Bălți și afaceriști peste hotare, scrie Radio Chișinău, cu refererire la o investigație de la anticoruptie.md.



Despre afacerile lor nu se cunoștea înaintea scrutinului, când mulți dintre candidați au declarat venituri modeste. Unii chiar absolut nimic. Oficial, nu aveau nici casă, nici mașini, nici venit. Situația s-a schimbat la un an și ceva după alegeri, când în declarații de avere şi interese personale pentru anul 2016 au început să apară averi impresionante, care par a fi apărut din neant. Astfel unii din ei dețin proprietăți și afaceri chiar și peste hotare, de la litoralul Mării Negre până la apele Oceanului Atlantic. Bunăoară, Nicolai Grigorișin era în 2015 unul dintre cei mai săraci candidați la postul de consilier în Consiliul Municipal Bălți. Oficial, acesta nu deținea nimic și nu avea nici un fel de venit legal. Potrivit declarațiilor de avere, venitul familiei Grigorișin era de aproape două mii de lei pe lună, banii câștigați din afaceri de soția actualului consilier. La un an după alegeri, Grigorișin arată în declarații ca un veritabil baron local: e manager al unei companii din Ucraina, care controlează o pensiune pe litoralul ucrainean; este fondatorul clubului de fotbal FC Zaria din Bălți; are două automobile și ceasuri în valoare peste 600 mii de lei. Tot el e unul dintre oamenii de încredere ai primarului de Bălți, Renato Usatîi, care se ascunde în Rusia de justiția moldovenească. Putea fi văzut practic la toate aparițiile publice a lui Usatîi, cât la Bălți, atât și la Moscova sau Chișinău, aflându-se în spatele acestuia.



În urma alegerilor din 2015, 26 din 35 de locuri în consiliul municipal Bălți au revenit oamenilor lui Renato Usatîi.