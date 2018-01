(AUDIO) Usatîi știa că referendumul din Bălți este ilegal

Toate acțiunile întreprinse de consilierii municipali din Bălți pentru organizarea referendumului de revocare a primarului Renato Usatîi sunt ilegale. Acest lucru l-au recunoscut chiar oamenii lui Usatîi, în discuțiile cu primarul care de peste un an se ascunde la Moscova de justiția din Moldova și administrează orașul prin Skype. Înregistrările acestor discuții au fost oferite pentru realitatea.md de către fostul șef al întreprinderii responsabile de evacuarea gunoiului din Bălți Serghei Pcela.



Convorbirea dintre Usatîi și consilierul Elena Grițco, presărată generos de înjurături, a avut loc în ziua în care aleșii din Bălți au votat pentru organizarea referendumului. Se poate de înțeles că interlocutorii vorbesc despre încercarea de a ieși din capcana pe care și-au întins-o chiar ei. Aceștia urmează să găsească o justificare pentru plebiscit. Pentru că autoritatea electorală centrală le poate reproșa că dacă primarul nu este în stare să conducă orașul, lucru constatat chiar de consilieri, care cer ca acest lucru să fie scos la referendum, există temei de retragere a mandatului.



”Dacă noi luăm ca motiv că primarul nu își exercită atribuţiile de serviciu, tu înţelegi în ce capcană nimerim? CEC-ul constată, ei au tot temeiul să revoce primarul din funcţie după ce consiliul a constatat că acesta nu-și exercită atribuţiile”, a spus Grițco.



”Va trebuie de explicat oamenilor de ce ați votat atunci pentru referendum, iar acest lucru tot nu poate fi explicat, nimeni nu a înțeles, eu nu am înțeles, dar ce să mai spunem despre oamenii simpli. A fost eroarea mea, am văzut că este abureală curată. Putem juca altfel și să schimbăm. Putem convoca o comisie și să spunem minciuni, adică să schimbăm totul”, intervine Usatîi.



Grițco a propus ulterior să fie convocată o altă sesiune a Consiliului municipal, care să schimbe argumentarea. În timpul discuțiilor, interlocutorii confirmă că au fost avertizați de către organizația Promo-LEX despre ilegalitatea acțiunilor, dar decid să le ignore și să se victimizeze - să se plângă misiunilor diplomatice și structurilor internaţionale.