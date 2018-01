Rețeta pentru o zi perfectă

Sunt câteva lucruri mici pe care dacă le faci zilnic te ajută nu doar să ai o zi mai productivă, dar și o stare de spirit mai bună. Se spune că e nevoie de 21 de zile pentru ca o activitate repetată să devină obicei, așa că încearcă să faci următoarele activități pentru această perioadă de timp și vei vedea o schimbare în modul tău de viață:



Trezitul la aceeași oră

Indiferent de ora la care te-ai culcat, fă un efort și trezește-te în fiecare zi la aceeași oră. Da, chiar și în weekend!



Coctailul verde

Înainte de micul dejun, preapară-ți un coctail sănătos cu clorofilă și probiotice. Clorofila oxigenează sângele și îți crește energia, iar probioticele stimulează digestia.



Stai la soare!

Iarna e mai greu, dar în zilele însorite, câteva minute petrecute în aer liber la soare fac minuni pentru sănătatea și starea ta de spirit.



Micul dejun e obligatoriu

Un mic dejun sănătos și sățios e imperativ pentru o zi bună, în care să te simți plină de energie. Optează pentru o omletă din ouă organice sau o budincă cu semințe din chia.



O singură cafea

O cafea băută în prima parte a zilei e recomandată, dar nu mai mult de atât. Dacă totuși ai nevoie de o băutură care să te revitalizeze după prânz, o cană de ceai verde e o alegere mai bună decât cafeaua.



Mișcarea

E de preferat să faci mișcare în prima parte a zilei deoarece mersul la sală seara de exemplu, îți poate afecta calitatea somnului.



2 litri de apă

Consumul a 2 litri de apă pe zi sau chiar mai mult nu-i degeaba recomandat de medici. Avem nevoie de hidratare. În plus, apa este cel mai bun antioxidant pe care îl poți găsi oriunde.



Prânzul

Optează pentru o salată verde cu pui și semințe de dovleac.

De asemenea, și un supliment de vitamina B luat tot după amiaza îți va da un plus de energie.



Gustările

Ora 16 e cea mai bună oră pentru o gustare. Un fruct, nuci sau un pahar de suc verde sunt cele mai bune opțiuni pe care le ai.



Seara

O cină ușoară la care să incluzi un preparat cu curry e o alegere excelentă.



Scrie

Să-ți așterni pe o foaie de hârtie toate gândurile negative și pozitive de pe parcursul zilei te va ajuta să te relaxezi și să te destresezi. În plus, dacă faci acest lucru, gândurile negative care nu te lasă să dormi vor fi eliminate.



Mănâncă cu moderație

Dacă ai mâncat prea mult sau prea puțin seara riști să nu dormi bine. Așa că, moderația este cheia. Și, nu uita, masa de seară trebuie să conțină cât mai puține calorii.



Fără alcool seara

Acel pahar de vin pe care îl savurezi la cină poate îți dă o stare de bine, dare îți provoacă și un somn neliniștit.