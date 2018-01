Ce spun astrele azi, 26 ianuarie

Berbec

Relatiile cu partenrii de afaceri sau cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea vor fi lipsite de cordialitate; din aceasta cauza, activitatea profesionala va inregistra, in cel mai fericit caz, doar progrese modeste. Veti regreta ca spiritul de echipa nu reuseste sa se manifeste mai pregnant; unii dintre colegi, insa, simtindu-se direct afectati, ar putea sa dezvolte resentimente fata de voi. Intalnirile de astazi nu va vor aduce prea multe satisfactii; discutiile pot lua turnuri nedorite, putand degenera, la un moment dat, in barfe. O situatie de neutralitate, pe parcursul acestei zile, va poate aduce mai multe beneficii, decat a fi partizan al uneia sau alteia dintre parti.



Taur

Astazi riscurile de a va accidenta prin entorse, intinderi musculare sau chiar fracturi, este mult mai crescut; nu veti fi intr-o forma fizica prea buna, de aceea este nevoie sa fiti mult mai atenti ca de obicei. Luati lucrurile pas cu pas, cu rabdare, nu va fortati prea mult, lasati deciziile mai importante pentru vremuri de mai bun augur si, mai mult decat atat, nu lasati ideile depresive sa va invadeze. Tineti cont ca nu este un moment potrivit pentru a inchide ochii la diverse incoerente; in mediul profesional, unele persoane devin geloase si ar putea incerca sa va faca rau. Examinati cu foarte mare atentie informatiile pe care le primiti si contractele pe care trebuie sa le semnati.



Gemeni

Din fericire, caminul conjugal va ofera pacea si linistea pe care v-o doriti atat de mult; partenerul este pe aceeasi lungime de unda cu voi si va sti cum sa creeze un climat cald si tandru. Veti avea sansa de a petrece momente foarte placute cu familia si de a uita o parte din grijile care va framanta. Daca insa sunteti in cautarea barbatului sau femeii vietii voastre, este posibil ca astazi asteptarea voastra sa ia sfarsit, intr-un mod foarte fericit. In relationarea cu ceilalti, aveti grija sa nu va aventurati in discutii foarte pasionale, care sa incite spiritele; riscati sa intrati in polemici nedorite si sa va alegeti cu prejudicii de imagine, doar prin asocierea la aceste discutii.



Rac

Daca suferiti de probleme circulatorii, boala cronica poate cunoaste acutizari astazi, asa ca trebuie sa fiti mult mai atenti si mai precauti in privinta eforturilor sustinute, fizice sau psihice. In privinta chestiunilor sentimentale, sunteti predispusi la mici derapaje, asa ca a cadea in ispita este un periocl real pentru voi; ca urmare, trebuie sa fiti foarte lucizi. Daca sunteti deja intr-o relatie serioasa, trebuie sa evitati cu orice pret sa va lasati prinsi in capcane de acest gen; relatia curenta se va destrama, fara doar si poate. Daca sunteti singuri si nu aveti de gand sa va implicati prea serios intr-o relatie de cuplu, atunci ziua aceasta este perfecta pentru distractii pasagere. Feriti-va de speculatii riscante, in domeniul financiar; pierderile pot fi semnificative, cu impact durabil in perioada urmatoare.



Leu

Astazi ar trebui sa aveti o zi plina de romattism, de dragoste inflacarata; daca lucrurile nu evolueaza in aces sens, ar trebui sa va mobilizati si sa cercetati unde este problema. Din punct de vedere materiale, contextul astral va asigura castiguri multumitoate, scutindu-va de grijile de acest fel; veti reusi sa scapati si de unele datorii care va tot dadeau batai de cap. Investitiile financiare au mari sanse de succes, mai ales daca sunt bine documentate, astfel incat sa elimine riscurile inutile. Veti fi mult mai preocupati de propria dezvoltare si mai putin interesati de dezvoltarea relatiilor interpersonale, desi nici acestea nu trebuie ignorate.



Fecioara

Este o zi in care evenimentele neprevazute va vor pune fata in fata cu persoane sau cu imprejurari destul de delicate, carora va trebui sa faceti eforturi pentru a le face fata. Prietenii si persoanele din cercurile familiale vor fi vazute intr-o noua lumina, avand in vedere ca evenimentele solicita colaborari in probleme dintre cele mai diverse. Veti avea posibilitatea de a va imbunatati situatia materiala prin tranzactii inteligente si investitii sigure; daca aveti unele dubii in legatura cu acestea, apelati la sfaturile unui specialist. Nu incercati sa faceti mai multe lucruri deodata, pentru ca riscul de a gresi creste exponential; fiti atenti la zvonuri si nu dati crezare tuturor barfelor care circula prin zona voastra. Verificati orice informatie pe care o primiti.



Balanta

Va fi animatie in viata voastra azi, iar asta va ajuta sa va pastrati, la cote maxime, tonicitatea, vitalitatea, o forma extraordinara. Veti fi foarte volubili, iar sarmul caracteristic va va fi de are ajutor in achizitionarea de noi cunoastinte, noi relatii. Aveti insa grija sa nu neglijati vechii prieteni, cei alaturi de care ati trecut, de-a lungul anilor, prin bune si rele. Din punct de vedere al sanatatii, astazi este posibil sa va confruntati cu unele probleme dermatologice, pe fondul unei imunitati scazute; nu vor fi probleme majore, insa, putand fi rezolvate chiar cu remedii din casa. Mancati mai multe fructe si legume, morcovi, in special, si evitati, in mod deosebit, grasimile. Un comportament incitant poate fi un trigger in relatia de cuplu, in sensul apropierii mai consistene, a consolidarii acestui tip de relatie.



Scorpion

Daca azi veti alege sa va dati in spectacol in fata partenerului, sa-i faceti scene, sa va tot subliniati nemultumirile si sa cautati vinovati, poate chiar pe cel de fata, atunci este clar ca lucrurile vor degenera rapid; nu lasati sa se ajunga la punctul in care intoarcerea evenimentelor este imposibila. Alergiile, daca le aveti, se vor intensifica, asa ca trebuie sa va ingrijiti sa indepartati factorii care ar putea produce eventuale crize. In ceea ce priveste finantele, lucrurile se vor imbunatati pentru voi; ba chiar se poate spune ca veti avea noroc la bani astazi. Este posibil sa castigati ceva, daca veti juca la loto, de exemplu. Fiti atenti caci veti primi o vizita neasteptata azi, vizita de impact asupra psihicului vostru.



Sagetator

Daca ati avut unele probleme fizice, astazi este o zi in care recuperarea se poate face mult mai facil; contextul astral va sporeste vitalitatea si va ajuta sa va refaceti fortele mult mai repede decat v-ati fi asteptat. In orice caz, trebuie sa va menejati, sa va oferiti si voi insiva sansa de a va reveni la o forma normala. In plan profesional, oportunitatile vi se vor oferi destul de des; aveti sansa sa va afirmati, sa va promovati ideile, proiectele inovatoare. In dragoste, este bine sa va lasati purtati de sentimente, insa, pe undeva, prin zona, trebuie sa acordati putin credit si ratiunii; fiti rezonabili in cerinte si asteptari, tinand cont de toti factorii implicati.



Capricorn

Transformarile se vor succeda cu mai mare repeziciune in viata voastra, astazi si vor fi mul mai neasteptate ca de obicei; fiti pregatiti pentru a face fata schimbarilor bruste, neprevazute. In privinta vietii profesionale, se vor ridica unele intrebari asupra metodelor pe care le veti alege cu scopul de a va atinge obiectivele. Relationarea cu anumite persoane, o calatorie pe care v-a trebui sa o efectuati, ar putea sa va ofere solutii pentru unele probleme, la care nici nu v-ati fi gandit pana acum. Nu veti fi lipsiti de dispute cu apropiatii, mai ales cu juniorii; incercati sa va impuneti printr-o argumentatie logica, sustenabila, coerenta.



Varsator

O oarecare neliniste va pune stapanire de voi, inca de la inceputul zilei, un sentiment pe care nu-l prea puteti controla pe-atat de bine pe cat v-ati fi dorit. Daca veti gandi negativ, atunci este possibil ca aura negativa sa se acutizeze si chiar sa va confruntati cu situatii negative. Trebuie sa va pastrati calmul, stapanirea de sine si o anumita doza de optimism, care sa va ajute sa treceti peste aceasta perioada. Inconjurati-va de persoane pozitive, care sa va ridice moralul. Este posibil sa para unele dispute in plan domestic, care pot fi rapid aplanate printr-o atitudine concilianta si disponibilitatea de a va implica, fara discutii, in cehstiunile care trebuie rezolvate. Managementul financiar va va da batai de cap; apelati la sprijin avizat in acest sens.



Pesti

Este important sa mentineti armonia in cuplu azi, sa aplanati situatiile conflictuale, daca acestea exista. Celibatarii au mari sanse de a-si gasi iubirea, de a avea parte de acea intalnire semnificativa pentru viata lor. Daca doriti sa va schimbati traseul de evolutie in plan profesional, este nevoie sa cugetati atentie la mutarile planificate, astfel incat sa nu aveti pareri de rau ulterior. Nu va place deloc starea de subordonare, insa este nevoie sa invatati cum sa manevrati lucrurile, in asa fel incat povara sa devina suportabila. Daca nu se poate deloc, este recomandabil sa va reorientati, deoarece nivelul de stres crescut, inevitabil in astfel de situatii, este un factr extrem de nociv in viata voastra.