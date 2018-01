Conducea PAS susține că euro-deputații Partidului Popular European (PPE), care au venit în vizită la primarul de Orhei, nu reprezintă PPE

Conducea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cea a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) susțin că euro-deputații Partidului Popular European (PPE), care au venit în vizită la primarul de Orhei, nu reprezintă PPE și că este o vizită privată a câtorva membri ai formațiunii.



Contactat de Deschide.MD, vicepreședintele PAS, Igor Grosu, a declarat că oficialii europeni care au mers la Orhei la o întrevedere cu conducerea „Partidului Șor” și cu liderul acestuia, Ilan Shor, sunt într-o vizită privată și că PAS nu știe nimic despre această vizită.



„Din informațiile noastre, nu este vorba de o delegație din partea PPE. Dacă ar fi fost cu adevărat una oficială, am fi fost informați. Înțelegem că este un grup privat. Noi nu avem nicio conexiune. Din informațiile noastre, ei nu sunt de la PPE, ei sunt într-o vizită privată”, a declarat Grosu.



Aceeași poziție a exprimat-o și vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari, care a declarat că aceasta vizită nu este una oficială.



„Dacă ar fi fost o vizită oficială a PPE noi am fi fost informați. Ei au fost invitați în particular și ei nu reprezintă PPE. Pot să vă spun că liderul partidului din care fac parte a fost invitat pe data de 30 la Bruxelles la o reuniune PPE, dar despre această vizită nu știm”, a menționat vicepreședintele PPDA.



Amintim că un grup de cinci deputați europeni din cadrul Partidului Popular European au venit la Orhei, în vizită la partidul primarul de Orhei, Ilan Shor, se spune într-un comunicat al Partidului Șor.



Din delegație au făcut parte Fulvio Martusciello (șeful delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Israelul), Stefano Maullu (vicepreședinte al Comisiei Europene pentru cultură și educație), Alberto Cirio (membru al delegației Comisiei parlamentare UE-Moldova), Salvatore Domenico Pogliese și Tomas Zdechovsky.



Deschide.MD, precizează că un adevărat scandal a avut loc în interiorul Partidului Popular European, după ce primarul de Orhei a mers în vizită la PPE la Strasbourg. Ulterior, președintele PPE, Joseph Daul, a venit cu o reacție în care a menționat că deputații care au purtat discuții cu primarul de Orhei nu reprezintă nici conducerea PPE, nici poziția PPE cu privire la Republica Moldova.



Pe 5 decembrie 2017, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) au fost acceptate în familia popular europenilor.