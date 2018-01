Separatistul Krasnoselski: Recunoaşterea Transnistriei nu este o iluzie, ci o problemă tehnică

Recunoaşterea Transnistriei nu este o iluzie, ci o problemă tehnică, care va fi depăşită la timpul potrivit, a declarat preşedintele autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru publicaţia rusă "Nezavisimaia gazeta".





Krasnoselski a nu a exclus faptul că problema ar putea fi soluţionată ca şi în Kosovo.

Comentând declaraţiile preşedintelui Parlamentului Moldovei, Andrian Candu, care au spus că trupele ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova sunt "forţe de ocupaţie", liderul de la Tiraspol a amintit că transnistrenii consideră că GOTR este garantul păcii în regiune".

"La reuniunea recentă a APCE la Paris, unde au fost invitaţi reprezentanţi ai Transnistriei, noi am impus tabu pe tema prezenţei militare ruse. Ştiind poziţia noastră, nici ceilalţi participanţi la dialog nu s-au referit la aceasta. De obicei, această întrebare este ridicată de Moldova. Noi am exclus-o cu totul de pe ordinea de zi. Europenii ştiu acest lucru, de aceea nu se ating de acest subiect", a spus el.

Potrivit lui, GOTR este fundamentul operaţiunii de menţinere a păcii în regiune, din componenţa grupului operativ este format şi batalionul de menţinere a păcii.

"Mai ales că există problema nerezolvată a depozitelor de muniţii ale fostei Armate a 14-a, situată pe teritoriul Transnistriei. Dacă explodează ceva acolo, situaţia va fi complicată şi pentru Moldova, şi pentru Ucraina. Şi acest lucru s-ar fi putut întâmpla, dacă nu ar fi fost GOTR, care păzeşte depozitele", a spus Krasnoselski.

Totodată, el a recunoscut că şi depozitele de muniţii sunt păzit afară de către militarii transnistreni.

Vorbind despre motivele vizitei la Moscova, liderul transnistrean a spus că acest lucru este legat de chestiuni ce ţin de politica externă şi economie.

"De aceea, prima întâlnire am avut-o cu Grigori Karasin (viceministrul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse - "I."), la ea au fost prezenţi reprezentanţii Ministerului nostru de Externe. Am discutat aspecte legate de perimetrul extern şi acordurile atinse şi am fost de părerea că acestea trebuie îndeplinite, iar garanţii şi mediatorii ar trebui să garanteze acest lucru. Apoi a avut loc o întâlnire cu Dmitri Rogozin (viceprim-ministru, reprezentantul special al preşedintelui Federaţiei Ruse pentru Transnistria - "I."). Cu el am trasat perspectivele de lucru pentru acest an", a spus el.

Krasnoselski a respins informaţiile despre "fenomene care nu au fost anterior în Transnistria, în special, protestele pensionarilor".

"Nu avem proteste. Există o opoziţie în persoana Partidului Comunist. În ceea ce priveşte pensionarii, ei nu plătesc pentru utilităţi publice şi gaze. Rusia ne plăteşte pentru tranzitul gazelor pe teritoriul nostru, iar aceşti bani sunt folosiţi pentru a plăti facturile pensionarilor", a spus el.