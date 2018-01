Ajutoare în detoxificare

Chiar dacă duci un stil de viață sănătos, organismul tău are nevoie, din când în când, de o ”curățenie generală”, mai ales după perioadele de sărbători, cu multe mese copioase. Pe lângă reducerea cantităților alimentelor ingerate, există câteva ajutoare pentru buna funcționare a organismului.



Detoxificarea contribuie la eliminarea toxinelor din colon, curăță sângele și ajută în multe afecțiuni. În dieta de detoxificare contează nu doar alimentele pe care le consumi, dar și cele la care renunți. Se recomandă evitarea consumului de sare de bucătărie, cafea, aditivi, îndulcitori artificiali, alcool și zahăr. Printr-o cură de detoxificare poți trata tulburările de tranzit intestinal, constipația, balonările și discomfortul gastric. Înfometarea și detox-urile extreme pot duce la deshidratare, oboseală și amețeli. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că organismul are propriul sistem de eliminare a toxinelor, care cuprinde rinichii, ficatul și colonul.



Detoxificarea este recomandată de 2 ori pe an, primăvara și toamna. Este perioada când metabolismul se schimbă radical.



Lămâia stimulează ficatul

Ficatul este un organ prioritar în procesul de detoxificare. Este responsabil de eliminarea deșeurilor și de neutralizarea toxinelor din organism. Pentru a stimula ficatul să producă mai multe enzime, este recomandat să începi ziua consumând suc de lămâie, amestecat cu apă fierbinte. Sucul de lămâie ajută la eliminarea toxinelor din tractul digestiv, prevenind deteriorarea celulelor, țesuturilor și organelor. Ajută la îmbunătățirea digestiei, ameliorează arsurile la stomac și te scapă de balonare.



Cum cureți rinichii

Un bun diuretic este păpădia, care este de folos în dizolvarea calculilor renali. Poate fi consumată ca atare, în salate, dar și sub formă de ceaiuri. Infuzia se prepară din 2 lingurițe plantă, la o cană cu apă clocotită. Se beau 2 căni pe zi.

Și ceaiul din frunze de urzică are acțiune diuretică și este benefic în bolile de rinchi. De asemenea, ceaiul de urzică este recomandat și pentru reglarea nivelului de zahăr din sânge, prevenind pofta de dulciuri. Se prepară dintr-o lingură de frunze, la o cană cu apă clocotită. Se beau 2-3 căni pe zi.



Anghinarea favorizează eliminarea ureei

Frunzele de anghinare se caracterizează prin efecte sigure asupra bolilor de ficat și rinichi, având proprietatea de a mări secreția biliară și diureza. Ca diuretic, ceaiul din această plantă favorizează eliminarea ureei și a substanțelor toxice ce se formează la nivelul ficatului și rinichilor. Ceaiul se pepară dintr-o lingură de frunze mărunțite, care se opăresc cu 500 g apă clocotită. După răcire, se strecoară lichidul și se îndulcește cu zahăr. Se beau 2 căni de infuzie pe zi, timp de o lună.



De folos în stimularea secreției biliare

Ceaiul de gălbenele este un bun detoxifiant hepatic și tonic digestiv. Datorită principiului amar, florile de gălbenele măresc secreția biliară, utilizându-se în bolile de ficat. Infuzia se prepară din 2 lingurițe de flori peste care se toarnă 2 cești cu apă clocotită. După 15 minute se strecoară lichidul și se bea în cursul unei zile, de preferință pe stomacul gol.