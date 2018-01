5 ceaiuri care scad tensiunea

Dacă inima pompează sânge într-un ritm mai accelerat decât cel normal, e semn că te confrunți cu una dintre cele mai întâlnite afecțiuni – hipertensiunea arterială. Deloc de neglijat, aceasta îți poate pune viața în pericol, așa că e bine să te îngrijești din timp de starea ta de sănătate. Ceaiurile din plante te pot ajuta!



1. Ceaiul negru

Potrivit medicilor, ceaiul negru este recomandat pentru prevenirea bolilor de inimă, scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățirea circulației sanguine, împotriva durerilor de cap și a cheagurilor de sânge. Oxidanții și flavonoidele pe care le conține stimulează vasodilatația coroniană. Se prepară din 2 g de plantă la 200 ml de apă care se lasă la infuzat 4 minute. Se bea de 3 ori pe zi, într-o cură de 6 luni.



2. Ceaiul de hibiscus

Tensiunea arterială poate fi ținută sub control cu ajutorul ceaiului de hibiscus, grație proprietăților sale diuretice. Excesul de apă este eliminat împreună cu antocianii, stimulând contracția vaselor de sânge care va determina micșorarea valorilor crescute ale presiunii arteriale. Fă-ți un ceai din 2 linguri de flori de hibiscus și 250 ml de apă. După 20 de minute strecoară. După ce s-a răcit, îl poți îndulci cu miere.



3. Ceaiul de păducel

Datorită acidului triterpenic, acesta contribuie la dilatarea vaselor coronariene și este folosit pentru ameliorarea afecțiunilor cardiace precum hipertensiunea și hipotensiunea. Normalizează activitatea inimii, fiind recomandat și celor care suferă de tahicardie, aritmie, ateroscleroză sau cardiopatie ischemică. Ceaiul se obține dintr-o linguriță de plantă la o cană cu apă fierbinte. Lași 15 minute la infuzat, iar la final strecori. Bea 2 căni pe zi, dimineața și seara.



4. Ceaiul de rostopască

Vasodilator, ceaiul de rostopască reușește să scadă tensiunea arterială, fiind indicat și persoanelor cu colesterolul mărit sau celor care suferă de ateroscleroză. Prepară-l dintr-o lingură de plantă la o cană cu apă fierbinte. Strecoară după 15 minute de infuzat. Bea o cană zilnic, consumându-se 1-2 linguri, la un interval de 3 ore.



5. Ceaiul de ciuboțica-cucului

Bogat în vitamina C, acest ceai are proprietatea de a regla circulația la nivelul inimii. Este recomandat atât în tratarea hipertensiunii, cât și a hipotensiunii. Poate fi folosit și în cazul cardiopatiei ischemice, tahicardiei și a miocarditei. Prepară-l din 1-2 lingurițe de flori mărunțite și o cană de apă, pe care le lași să dea în clocot 3 minute și strecori. Se beau zilnic 2-3 căni. Este contraindicat persoanelor alergice la aspirină.