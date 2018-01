Ciocolata neagră scade colesterolul

Ciocolata neagră este desertul prietenos cu silueta și cu sănătatea ta. Pentru că aduce o mulțime de beneficii întregului organism, este recomandată să fie consumată zilnic, desigur, în cantități potrivite.



Cu un conținut ridicat de fenoli, ciocolata neagră ajută la întărirea sistemului imunitar. În plus, datorită flavonoidelor și antioxidanților pe care îi conține într-o cantitate mai mare decât cea cu lapte sau cea albă, acesta menține sănătatea inimii.



Scade colesterolul rău

Potrivit Universității de Medicină Integrativă din Michigan, s-a contatat că ciocolata neagră poate duce la micșorarea nivelul colesterolului rău (LDL), reduce riscul cheagurilor de sânge, ajută la micșorarea presiunii arteriale, crește nivelul de serotonină și endorfine, oferind organismului mineralele de care are nevoie, precum calciul sau potasiul.



Menține silueta

Dacă vrei să slăbești sau să previi acumularea kilogramelor în plus, poți consuma cu încredere ciocolată neagră, însă nu în cantități mari, ci doar câteva cuburi pe zi. Deoarece este bogată în antioxidanți, ajută la reducerea inflamațiilor apărute la nivel superior.



Alege sortimente de calitate

Este recomandat să acorzi atenție ingredientelor menționate pe etichetă, deoarece există și sortimente cu un conținut scăzut de cacao. Pentru a te bucura la maximum de beneficiile pe care le aduce organismului, e bine să mănânci ciocolată cu un procent ridicat de cacao, de minimum 60%. În plus, e bine să eviți ciocolata cu zahăr adăugat sau arome artificiale.



Nu bea lapte după ce ai mâncat ciocolată neagră

Laptele poate minimaliza efectul antioxidanților din ciocolată, de aceea nu este recomandat să le consumi împreună, ci mai degrabă să le mănânci separat.



Când este contraindicată

Deși aduce o mulțime de beneficii sănătății, ciocolata neagră poate fi contraindicată în cazul anumitor probleme de sănătate. Persoanele care au sensibilitate la cofeină, cele care au probleme cu rinichii sau au frecvent migrene ar fi bine să evite consumul de ciocolată neagră.