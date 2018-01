„Moldova IT Park” a înregistrat primii rezidenți

Primii rezidenţi ai primului parc de tehnologie a informației „Moldova IT Park” au devenit 47 de companii. Administraţia parcului a semnat în ajun la Centrul Tekwill contractele de înregistrare a rezidenţilor.





Surse din cadrul administraţiei „Moldova IT Park” au relatat pentru Infotag că, în octombrie 2017, 15 membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC depuneau cereri de creare a parcului, iar astăzi 47 de companii de IT au devenit oficial rezidenți. La 1 ianuarie a fost lansată și platforma online moldovaitpark.md, unde pot fi găsite condițiile de aderare la parcul IT, setul de documente necesare pentru înregistrare în calitate de rezident și alte informații utile.

Administratorul parcului IT, Sergiu Voitovschii, a spus că rezidenții vor simți beneficiile imediat după aderare, când vor fi în drept să plătească un impozit unic în mărime de 7% din venitul din vânzări. În acelaşi timp, salariații rezidenților parcului vor beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legislaţiei în vigoare.

În opinia administraţiei, un alt avantaj al parcului IT este faptul că acesta rămâne o entitate virtuală, care nu necesită investiții în infrastructură, aspecte logistice și cheltuieli care să derive din întreținerea acestei infrastructuri.

Mărimea cotizațiilor rezidenților parcului se calculează după o formulă unică, în baza cheltuielilor anuale prognozate ale parcului IT raportată la suma veniturilor rezidenților.