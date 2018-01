Analiza: de ce oponenți lui Plahotniuc au pierdut și vor pierde mai departe războiul cu el

E drept. La ora actuală nu mai ai cum lupta cu Plahotniuc. Că trebuie sau nu trebuie, e altă întrebare. Despre altceva spun, despre faptul că oricât de mult și-ar dori cineva să-l doboare, pornește din start cu șansa a doua în lupta cu el. Și cel mai interesant este că șansele i se micșorează și mai mult atunci când încearcă să o facă în alianță cu cineva. Or, prin simpla aliere încep să se îngroape unii pe alții, până a ajunge să-l poată ataca pe Plahotniuc.



Combinația MAIA-NĂSTASE-USATÎI este cât se poate de grăitoare în acest sens. Pentru a le năuci electoratul fiecăruia dintre ei, e destul să-i spui acelui electorat că Renato e proiectul Rusiei iar Maia îi este alături; că Năstase e pui de oligarh aliat cu Moscova, că Maia are înțelegeri cu oligarhii Țopa. Culmea - nimic eronat în cele expuse mai sus!



Ceea ce a reușit de minune echipa lui Plahotniuc, una construită ani buni, cu minuțiozitatea-i specifică, trecută prin foc și pară, a fost să discrediteze toți oponenții șefului PD. Deși, acest cuvânt, nu este tocmai la locul lui. Sensul e corect pana la urmă, dar totuși… În loc de să discrediteze oponenții s-ar potrivi mai bine să le scoată scheletele din dulap. Și să le arate lumii întregi. Iar schelete au fost multe și tare multe vor mai fi. Și, minune, după o simplă trecere în revistă a reușitelor oponenților lui Plahotniuc, nici dracul nu mai pare chiar atât de negru, dar nici îngerii la fel de sfinți. Și, parcă, în general toți sunt la fel. Surii nu știu cum...



Aici se mai adaugă faptul că, la etapa actuală, orice atac mediatic asupra lui Plahotniuc nu mai are nici un sens, atâta timp cât tot acei care-l atacă i-au creat imunitatea populară. După ce numai de faptul că ar mâncă nounăscuți nu a fost acuzat, orice noutate șocantă despre el nu mai e în stare să-i facă rău. Din contra, în loc să-i scadă punctele - i le crește. Atacurile iar îl aduc în titluri și ni-l prezintă ca pe cel mai puternic om din Moldova, care poate face ce vrea el. Greșită abordare. Greșeală de diletanți. Dar na, fiecare își face meseria așa cum poate, nu degeaba un vlad stă închis iar altul e boier...



Moldovenii iubesc să fie conduși de un om autoritar. Ei sunt robi de fire și boierul pentru ei e Dumnezeu. În aceeași ordine de idei, prezentându-li-l pe Vladimir Plahotniuc ca pe un monstru, un caracatițoi, un balaur de nerăpus, inamicii lui Plahotniuc nu au făcut decât să-i împingă pe moldoveni spre resemnare: Plaha îi Papa, bez variantov. Ei dacă e papa, hai să ne temem de el, să-l iubim și să vedem ce poate face. Fix cum l-am iubit pe Voronin. Încetul cu încetul moldovenii au înțeles că nici Maia și nici Andrei nu au coaie (de la Natașa inspirat), poate au, doar unul, la trei, cu Renato împreună, or atunci când au avut șansa să preia puterea s-au speriat și au dat înapoi, iar Plaha este anume acel personaj care i-a făcut să dea înapoi. Deci un om foarte puternic. Cam tot atât de puternic și temut, precum era Voronin.



Exact asta a ajuns Plahotniuc acum - un Voronin al anului 2005. Doar că proeuropean. Numai aduceți-vă aminte cât de mult și-a dorit să ajungă în această ipostază Filat… Nici unul dintre eroii din 7 aprilie nu și-a dorit să conducă țara - toți și-au dorit să o conducă exact ca Voronin. Diferența e enormă. Iar m-am abătut.



Un alt lucru care le-a jucat festa inamicilor lui Plahotniuc a fost să-l declare multi-mega-extra-miliardar care-i cumpără pe toți. Că ar fi furat banii, în versiunea oponenților, nu mai contează. Moldovenii sunt fascinați de oameni bogați și încearcă să se lipească de ei lingușindu-se care și cum poate. Plahotniuc este astfel în antiteză directă cu ceea ce era Filat care în permanență fugea de rezolvarea problemelor personale și nu numai ale membrilor de partid. Hai să v-o spun mai pe șleau... Ridicați presa, video-urile, înregistrările de prin 2008-2009, vedeți cine îl înconjura pe Filat, (nu vorbesc de consilierii care l-au dus la pușcărie) și priviți acum cine stă în jurul lui Plahotniuc. Insist, nu vă gândiți doar la politicieni ci la artiști, jurnaliști, bloggeri...



Cum credeți, Plahotniuc i-a chemat pe fiecare în parte și i-a înrolat printr-un ritual semimasonic, sau majoritatea au venit singuri, de bună voie, s-au cerut chiar? Păi eu cred în varianta cea din urmă. Mai mult ca atât, din nou, inamicii lui Plahotniuc au fost acei care i-au creat imaginea unui om darnic și au catalizat procesele migraționale.



Voi veni cu siguranță la un moment dat, cu cazuri concrete. Acum însă vreau să închei: PLAHOTNIUC A CÂȘTIGAT MECIUL. Așteaptă următoarea echipă. Aceștia au fost descalificați.