Cele mai bune surse de vitamina E

Uleiul de floarea soarelui, semințele de bumbac, uleiul de cocos sunt foarte bogate în conținutul de vitamina E. La fel sunt toate uleiurile obținute prin presare la rece, bineînțeles, nerafinate. Acestea pot fi adăugate în mâncare, de preferat, la sfârșitul timpului de gătire.



Alunele

Au 24,9 miligrame de Vitamina E la 95 de grame. Sunt foarte generoase în conținutul de vitamina E. sunt, de asemenea, foarte bogate în fibre și reglează orice problemă digestivă. Chiar și laptele de alune are multă vitamina E. Untul de arahide are 23,3 mg de vitamina E la o porție de 258 de gr. deși foarte caloric, untul de arahide conține și fibră. E bogat în magneziu și are grăsimi bune.



Alunele de pădure

Au 17,3 mg la 115 g. Bogate în vitamina B și folați, magneziu, calciu și potasiu. Se pot adăuga în orice fel de salate.

Semințele de floarea soarelui au 15,3 mg la 46 de g. Sursă excelentă de vitamina E, extrem de bogate în magneziu, îndepărtează oboseala cronică și luptă împotriva cancerului și a bolilor de inimă.



Mugurii de pin

Au 12,6 mg la 135 g și au, pe lângă vitamina E, concentrații mari de magneziu. Se adaugă la paste sau la salate.



Caisele uscate

Sunt o sursă moderată de fibre, de vitamine esențiale, printre care și vitamina E. reglează colesterolul și digestia și îmbunătățesc starea pielii.

Se adaugă în salatele de fructe.



Avocado

Are 3,1 mg la 150 g.

Cea mai sănătoasă sursă de vitamina E, cel mai cremos fruct, sursă de acizi grași mononesaturați. Se adaugă în salate sau se zdrobește pentru sosul guacamole.



Kiwi

Conține 2,6 mg la 177 g. Conține vitamina C, care întărește starea sistemului imunitar. Serotonina induce somnul. Se adaugă în iarturi sau la salate.

Ardeii grași roșii sau verzi

Au 2,4 mg de vitamina E la 149 g. Conțin luteină și zeaxantină, doi antioxidanți care contribuie la starea de sănătate a ochilor. Previn anemia. Se includ în salate sau omlete.



Papaya

Are 1 mg de vitamina E la 140 g. Proprietățile antioxidante previn numeroase boli. Combate inflamația și indigestia.



Semințele de muștar

Conțin 1,1 mg de vitamina E la 56 de grame. Foarte hrănitoare, sunt foarte bogate în vitamina E, folați, vitaminele A,C și K. .



Broccoli

Are 0,7 mg la 91 g. E sursă foarte bogată de vitamina E, C și K. Ajută la optimizarea stării de sănătate a oaselor și pielii.



Vitamina E e foarte bună pentru sănătatea inimii. Echilibrează nivelul colesterolului și luptă împotriva stresului oxidativ. Izomerii de tocotrienol previn ateroscleroza. Luptă împotriva inflamațiilor de la nivelul pielii. Accelerează cicatrizarea rănilor și e foarte indicată în tratamentul eczemelor, arsurilor, psoriazisului. Prelungește viața celulelor, protejează împotriva cancerului. Are rol în formarea celulelor roșii și în buna funcționare a mușchilor și e de folos în perioadele de efort fizic.