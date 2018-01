Ce spun astrele azi, 16 ianuarie

Berbec

Un ghimpe de gelozie va poate denatura intreaga zi, afectandu-va semnificativ, din punct de vedere psihic. Poate fi vorba de o gelozie sentimentala, dar, la fel de bine, si de una profesionala; mai ales daca cineva din preajma voastra pare a avea totul, iar voua lucrurile nu prea va ies asa cum v-ati fi dorit, s-ar putea sa suportati destul de greu. Va veti simti mult mai atasati de lucrurile materiale, insa achizitiile de acest gen nu vor face decat sa va destabilizeze bugetul. Ar trebui, sa va mai indreptati atentia si spre alte tipuri de achizitii, care sa foloseasca si sufletului vostru. Aceasta ar putea fi calea prin care v-ati putea gasi fericirea.



Taur

Sunteti pregatiti pentru actiune si nu prea sunteti dispusi sa faceti analize, sa disecati prea mult itele a ceea ce se intampla. Va ganditi ca intai sa faceti si apoi sa evaluati rezultatele. Totusi, in cele mai multe cazuri, acest mod de actiune poate fi destul de pagubos. Si, cum nici norocul nu va va coplesi astazi, s-ar putea sa aveti surpriza ca lucrurile sa nu iasa deloc asa cum v-ati fi dorit. Discutati cu partenerul daca exista neintelegeri, nu-l lasati pe el sa ghiceasca ce anume va framanta. Daca el nu va avea disponibilitate sa va traga de limba, s-ar putea ca lucrurile nelalocul lor sa se acutizeze nedorit de mult.



Gemeni

Se pare ca toata lumea are cate ceva de cerut de la voi, ba unii solicita chiar mai mult decat puteti da, fara sa le pese de altceva decat de propriul interes. Veti dori sa iesiti din atentia publicului, dar va va fi greu sa faceti acest lucru. Vor aparea frustrari in fata solicitarilor ce vin din toate directiile, mai ales in cazul celor pe care nu le veti putea onora. In aceasta situatie, trebiue sa manifestati intelegere fata de voi insiva si sa fiti constienti de posibilitatile de a oferi feed-back. Ceea ce puteti face, faceti cat mai bine, si luati-va multumirea din acest fapt. Iar la finele zilie, rezervati-va ceva timp si pentru voi insiva, pentru a va reface fortele suprasolicitate.



Rac

Actiunile individuale nu sunt prima optiune pentru voi, astazi. Va place ideea de a performa in echipa, iar colaborarea cu ceilalti, desi nu este intotdeauna facila, va anima si va antreneaza mintea si corpul. Intelegeti perfect ce forta are cooperarea si numarul in realizarea unui lucru maret. Sunteti extrem de ambitiosi, asa ca este o actiune foarte potrivita sa va chemati colegii in ajutor pentru a va atinge un tel comun. In plan personal, este bine sa colaborati cu partenerul de relatie, pentru indeplinirea scopurilor comune. Multumirea va fi a amandurora, daca va puteti bucura impreuna de reusitele obtinute.



Leu

Exprimarea autentica, proprie si personala va fi sustinuta azi, din plin, de spiritul creativ, care va fi stimulta de contextul astral. Cei care conteaza pe voi nu au a se teme ca nu va veti ocupa asa cum trebuie de onorarea promisiunilor facute. Responsabilitatile asumate primeaza pentru voi, iar acest lucru va va aduce recunostina si apreciere din partea celor din jur. Spontaneitatea va fi oarecum franata de faptul ca nu veti avea suficient timp la indemana. Discutiile in cuplu vor fi constructive si, in acest fel, veti reusi sa gasiti usor solutii problemelor care se ivesc. Mizati mai mult pe miscare in mentinerea unei stari de sanatate optime.



Fecioara

Astazi este o zi a solutiilor, a rezolvarilor fericite. O relatie care, de mai multa vreme, nu reusea sa-si gaseasca solutii pentru problemele existente, se va clarifica neasteptat de simplu si cu rezultate fericite. In plan personal, norii ce apar la orizont, par sa se indrepte in alta directie; nu va culcati, totusi, pe o ureche! Chiar daca lucrurile par perfecte, ele nu sunt astfel si trebuie sa aveti grija cum procedati pentru a nu tulbura echilibrul fragil existent. In plan profesional, mai multa implicare va poate aduce rezultate mult mai reusite. Nu stati pe margine, ci aveti grija sa treceti la actiune la momentul potrivit.



Balanta

O schimbare dramatica in mersul normal al evenimentelor ar putea sa serveasca mult mai mult proiectelor voastre, sperantelor pe care vi le-ati facut pentru evolutiile viitoare ale evenimentelor. Veti avea o inclinatie excesiva spre a intrece limitele, fie ca e vorba despre cheltuieli, despre mancare si despre altceva. Daca veti trece de la ganduri la fapte, in acest sens, cu siguranta veti regreta mai tarziu. Evitati subiectele problematice in relatiile cu apropiatii, pentru a nu tulbura linistea familiei. Iesiti din rutina in viata sentimentala; faceti ceea ce trebuie pentru a revigora pasiunea si dragostea dintre voi si partener.



Scorpion

Veti fi pusi in situatia de a face alegeri, unele dintre ele destul de neplacute. Situatia nu va va fi deloc de plac, insa nu incercati sa amanati momentul. Cu cat veti trage mei mult de timp, cu atat situatia se va complica mai mult. In ansamblu, va fi o zi destul de ingrata, cu eforturi in zadar si clipe tensionate in relatiile cu cei din anturaj. Nici in familie nu va domina calmul, insa, daca veti face un minim efort, veti reusi sa evitati sa va confruntati cu situatii dezagradabile. Greselile pe care le veti face astazi vor fi greu de evitat, asa ca ar trebui sa va consolati cu gandul ca din greseli se invata, pentru a nu mai gresi altadata.



Sagetator

Uneori este bine sa incercati metode traditionale, in anumite contexte temporale si de loc. Aveti grija mai mare de voi, deoarece va fi o zi destul de agitata, in care veti fi asaltati din toate partile. Curiozitatea este buna, pana la un anumit punct. Indrazneala, la fel. Veti fi pusi in fata alegerii dintre mai multe cai de urmat si va trebui sa luati o decizie care sa va multumeasca atat pe voi, cat si pe apropiatii vostri, cei ce vor fi afectati de hotararea pe care o veti adopta. Nu exagerati nici cu munca, dar nici cu nemunca. Daca va veti indeplini obligatiile asumate si veti obtine rezultate care sa multumeasca, atunci va fi o zi benefica pentru voi.



Capricorn

Exista posibilitati crescute de a va confrunta cu tensiuni legate de modul in care imbinati responsabilitatile curente - domestice sau profesionale - cu fanteziile voastre legate de viitor si de evolutia acestuia. Uneori, cele doua aspecte sunt departe de a fi echilibrate, astfel incat reconcilierea este imposibila, intre partile implicate. Va doriti foarte mult sa va transformati visele in realitate si astfel veti tinde sa ignorati alte aspecte si persoane din viata voastra. Evolutiile zilei vor fi dominate de aceasta tendinta, care va cauza, in mod clar, probleme destul de grave. Trebuie sa analizati cu luciditate si, daca vina va apartine in totalitate, se cere sa luati initiativa si sa indreptati situatia.



Varsator

Chiar daca pare ca aveti toate lucrurile clare si bine puse la punct, asta nu inseamna ca problemele va vor ocoli. De asemenea, trebuie sa vedeti ce este mai important in viata voastra: cariera, familia, apropiatii, prietenii, etc. In functie de raspunsul la aceasta intrebare, va trebui sa va adaptati actiunile de pe parcursul zilei, daca vreti ca lucrurile sa iasa asa cum trebuie. Evidentierea detaliilor poate aduce in atentie chestiuni care pareau nesemnificative, dar care, in realitate, nu sunt astfel. Familia va cere sa acordati mai multa atentie chestiunilor de interes comun. Daca pe voi nu va intereseaza prea mult, incercati sa-i intelegeti pe ceilalti al caror interes este mai crescut.



Pesti

Unele chestiuni s-ar putea sa vi se para ca un joc, sa nu le luati in serios, insa s-ar putea sa gresiti cu aceasta atitudine; judecatile de caractersi situatie pe care le vet face astazi ar putea fi eronate. Trebuie sa va ganditi mai bine, atunci cand decideti sa luati in usor anumite situatii. Responsabilitatea consecintelor va va apartine in totalitate. In plan profesional, veti avea nevoie de indrumare, pentru ca va veti afla pe teren destul de nesigur. Partenerul de cuplu va va oferi sprijinul sau, in masura in care si voi ati fost atenti cu el in ocazii similare. Respectati nevoie propriului organism, astfel incat sa va puteti mentine o stare de santate optima.