Afaceri ilegale cu piese de schimb pentru automobile ale șefului consilierilor lui Usatîi

Președintele fracțiunii Partidul Nostru din consiliul municipal Bălți, Igor Basistîi, este suspectat de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Sursele noastre din poliție au comunicat că, din 2014, acesta a introdus în Moldova zeci de automobile din țările Uniunii Europene, pe care le-a dezasamblat și vândut la piese în țară. În același timp, suspectul nu a achitat taxele vamale la import și nici impozite din activitatea sa. În schemă era implicată și mama lui Basistîi, care este contabil la societatea cu răspundere limitată Profimax, care aparține lui Igor Basistîi și prin care era derulată schema. Firma dată a importat și piese de schimb din UE, la fel, fără achitarea taxelor vamale.



În timpul perchezițiilor acasă la mama lui Basistîi, au fost ridicate două pachete ce conțin registre cu înscrisuri privind activitatea ilicită a întreprinderii, inclusiv evidența bunurilor aflate la balanța companiei, acte de achiziții a pieselor de schimb uzate, cu semne de falsificare, agende, facturi, și alte înscrisuri ce prezintă interes pentru cauza penală, dar și două hard discuri cu informații despre evidența contabilă a întreprinderii. Iar la sediul și depozitele firmei au fost găsite șapte plăcuțe de înmatriculare ale unor automobile străine care oficial nu sunt la balanța întreprinderii, dar au fost dezasamblate și o parte din piese au fost deja vândute.



Au mai fost găsite 18 chei de pornire pentru automobile de marca VW, 10 chei Audi, nouă chei BMW, cinci chei de la mașini de alte mărci.



În depozite au fost descoperite 38 de motoare de mașini și alte piese de la zeci de automobile. Șase mașini erau în proces de dezasamblare.



Portalul smbalti.com a scris că Basistîi are și alte afaceri și bunuri nedeclarate. Potrivit sursei citate, acesta deține 51% din compania care administrează un restaurant în orașul spaniol Santander, amplasat în zona centrală a urbei, în proximitatea Golfului Biscaya. Restaurantul este gestionat de finul de cununie al lui Basistîi, Sergiu Samson, dar nu a fost declarat de omul lui Usatîi în campania electorală din 2015. Potrivit declarației de avere depuse înaintea alegerilor locale, în 2013 și 2014 Basistîi a câștigat aproximativ o mie de lei pe lună. Cu toate acestea, în 2015 Basistîi avea în posesie două automobile de lux: un BMW X5 și Audi A8, dar și o serie de terenuri, inclusiv spații comerciale de aproape 600 mp. Declarația depusă pentru anul 2016 arată că pe lângă BMW și Audi, Basistîi deține câteva modele de Opel, Volkswagen, Ford, Renault etc. În total zece mașini, opt dintre care nu le-a declarat înaintea localelor, deși a intrat în posesia lor între 1997 și 2003.



De asemenea, în anul alegerilor locale, Basistîi împreună cu soția au cumpărat un teren de 60 mp, a cărui valoare depășește 100.000 de lei. La asta se adaugă și 30 mii de lei donați de consilier în 2016, în sprijinul candidatului PN la alegerile prezidențiale. La Bălți, Igor Basistîi deține și administrează două companii. ÎI Basistîi Igor și Profimax SRL. Prima a fost fondată în 2002 și are în posesie o saună – Fregat, pe un teren de 455 mp și valorează, potrivit estimării efectuate în 2009, peste 300 de mii de lei.