Igor Munteanu: Noi suntem supuși unei agresiuni mediatice rusești

Adoptarea legii anti-propagandă este unul din primele răspunsuri eficiente la acțiunile agresive ale Rusiei față de Moldova. De această părere este directorul institutului „IDIS Viitorul”, Igor Munteanu.



Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă acesta susține că adoptarea legii este o decizie oportună, întrucât țara noastră este supusă unei constante agresiuni mediatice din partea Rusiei. La fel, în opinia lui Munteanu, Moscova se comportă de parcă Moldova este o colonie a sa, pe care nu dorește să o elibereze.



„Problema de substanță este că noi suntem supuși unei agresiuni mediatice rusești, pe lângă importantele deficiențe la implementarea tratatului de prietenie și tratatului politic dintre Federația Rusă și Republica Moldova, acolo există foarte mari probleme. Și aceste probleme sunt legate de faptul că Federația Rusă privește R.Moldova ca o colonie a sa, pe care nu vrea s-o elibereze din îmbrățișarea sa de fier și aplică foarte multe instrumente neocoloniale, ca să zic așa, embargo economic, ca răspuns la dorința Republicii Moldova de a semna un Acord de Asociere; prezența trupelor rusești, care sunt considerate, prin decizia Curții Constituționale, o amenințare și o ocupare a teritoriului. Sunt foarte multe instrumente la care noi nu am găsit suficiente răspunsuri și nu am avut coeziunea internă pentru ca să răspundem și să construim respectul de care orice stat recunoscut la ONU ar trebui să se bucure”, a declarat Munteanu pentru Radio Europa Liberă.



Totodată, directorul „IDIS Viitorul” califică drept propagandă declarațiile ministerului rus de Externe despre politica antirusească a autorităților de la Chișinău. Acesta spune că situația e total opusă și guvernul rus duce o politică românofobă prin faptul că susține partidele pro-ruse din Moldova.



„Haideți să punem lucrurile în context. Ceea ce spune Zaharova este propagandă curată. În primul rând, ea acuză de rusofobie, atunci când toată lumea știe că, de fapt, Federația Rusă practică românofobia, încurajând curentele politice care sunt favorabile intereselor sale și finanțează aceste grupuri. Și asta se referă de la Partidul Socialiștilor până la Usatîi și până la regimul separatist care există în stânga Nistrului. Deci, să n-o facă pe prințesa pe bobul de mazăre această Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, pentru că Federația Rusă se comportă ca un elefant în porțelănărie”, a subliniat Igor Munteanu.